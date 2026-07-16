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SPORT, SERIJE I FILMOVI

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: ONAT ARPAT
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Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima. Izdvajamo najbolje serije, sportske prijenose i filmske hitove koje ne smijete propustiti!

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Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, sporta i napetih filmova. Ako još niste odlučili što gledati, donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, uz preporuku najboljih filmova s kabelskih programa.

HRT 1

HRT 1 večeras donosi informativni i dokumentarni spektakl. Nakon popularnog kviza "Potjera" i Dnevnika 2, u 20:15 na rasporedu je nova epizoda dokumentarne serije "Planet Zemlja III: Ekstremi" koja će vas odvesti na najuzbudljivija mjesta našeg planeta. Večer se nastavlja s posljednjom epizodom kultne serije "Odvjetnica Matlock" (21:10), a zatim slijedi putopisna serija "Dnevnik nomada".

18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Planet Zemlja III: Ekstremi
21:10 Odvjetnica Matlock

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 je večeras u znaku sporta! Prijenos četvrtfinala ATP Croatia Open iz Umaga počinje već u 21:00, a prije toga možete pogledati zanimljivu sportsku emisiju "Nogomet: Americana" u 20:00 te uvodnu emisiju iz Umaga od 20:50. Prava prilika za sve ljubitelje tenisa!

20:00 Nogomet: Americana
20:50 ATP Croatia Open, Umag – uvodna emisija
21:00 ATP Croatia Open, Umag – četvrtfinale

RTL

RTL nudi dvostruku dozu domaće serije "San snova" od 20:15, dok kasnije slijedi informativni "RTL Direkt" i reality show "Farma Slovenija". Prava prilika za opuštanje uz domaći humor i intrigantne priče.

20:15 San snova
21:20 San snova
22:20 RTL Direkt

NOVA TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za hit serije – od 20:20 gledajte "Daleki grad", a od 21:20 nastavlja se napeta drama "Nasljednik". Za ljubitelje misterija, u 22:30 slijedi "Tajne prošlosti".

20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:30 Tajne prošlosti

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i kriminalističkim pričama. Od 20:05 "Chicago P.D." vodi vas u svijet policijskih istraga, a zatim slijede dvije epizode "Zločinačkih umova" (21:00 i 22:00). Za kraj večeri – doza humora uz "Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV pripremila je večer za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. U 18:05 i 18:55 gledajte "Rookie", a od 19:50 "Navy CIS". Večer se nastavlja s "Tragovima zločina" i "Teškim zločinima".

18:05 Rookie
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Tragovi zločina
22:25 Teški zločini

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

A evo i izbora najboljih filmova večeri na kabelskim kanalima:

- "Prestiž" (Star Movies, 20:00) – Majstorski triler Christophera Nolana o rivalstvu dvojice iluzionista u viktorijanskom Londonu. Hugh Jackman i Christian Bale u glavnim ulogama.

- "Zločesti dečki 2" (Star Movies, 22:50) – Akcijska komedija s Willom Smithom i Martinom Lawrenceom. Prava doza adrenalina i smijeha!

- "Ljubav u bijegu" (HTV 3, 22:00) – Francuska romantična drama Françoisa Truffauta, klasik europske kinematografije.

- "Otimači" (Star Movies, 02:40, repriza) – Napeti akcijski triler o bandi profesionalnih pljačkaša.

- "Alfa" (Star Movies, 04:25, repriza) – Uzbudljiva avantura o preživljavanju u prapovijesnim vremenima.

Neovisno jeste li obožavatelj sporta, kriminalističkih serija ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred televizorom!

 *uz korištenje AI-ja
 
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