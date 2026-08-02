Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih sadržaja na glavnim TV kanalima te izdvajamo najbolje filmske hitove za nedjeljnu večer
Evo što večeras gledati na TV-u
Nedjeljna večer pred malim ekranima donosi obilje uzbuđenja, napetosti i zabave! Od velikih akcijskih filmova, kriminalističkih serija do dirljivih drama i superjunaka – izdvojili smo za vas najbolje što nude glavni TV kanali i filmski programi. Evo što nikako ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 večeras donosi kombinaciju zabave, informacija i filma. Nakon kviza "Superpotjera" i "Dnevnika 2", u 21:12 na rasporedu je "Utrka života" – inspirativni biografski film o borbi i uspjehu.
18:06 Superpotjera
19:00 Dnevnik 2
21:12 Utrka života (film)
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. U 20:15 i 20:58 gledamo dvije epizode nove serije "Will Trent", a odmah zatim u 21:41 "Točka okidanja" – akcijski triler koji će vas prikovati uz ekran.
20:15 Will Trent
20:58 Will Trent
21:41 Točka okidanja
RTL
RTL donosi dvostruku dozu adrenalina! U 20:15 pogledajte napeti akcijski triler "Polarna noć", a od 22:10 spektakularni povijesni film "300" koji donosi epsku borbu i vizualni spektakl.
20:15 Polarna noć (film)
22:10 300 (film)
NOVA TV
Nova TV večeras servira legendarne avanture i triler. U 20:15 uživajte u "Robin Hoodu" – filmskoj adaptaciji priče o najpoznatijem odmetniku, a u 22:15 slijedi "Doušnik" – napeta priča o infiltraciji i opasnostima dvostrukog života.
20:15 Robin Hood (film)
22:15 Doušnik (film)
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje kriminalističkih serija i dobre zabave. "Chicago P.D." u 20:05 vodi vas kroz opasne ulice Chicaga, a "Zločinački umovi" u 21:00 i 21:50 garantiraju napetost do samog kraja. Za opuštanje tu su "Dva i pol muškarca" od 22:35.
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:50 Zločinački umovi
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV pripremila je večer ispunjenu akcijom i superjunačkim zapletima. U 20:00 "Slobodna zona" donosi vojnu akciju i misterij, dok u 21:50 gledamo "Hancocka" – neobičnu priču o superjunaku kojem ništa ne ide od ruke.
20:00 Slobodna zona (film)
21:50 Hancock (film)
Ne propustite najbolje filmove večeri na filmskim kanalima:
- "Klub Jane Austen" (Star Movies, 20:00) – Topla romantična drama o grupi prijatelja povezanih ljubavlju prema klasičnoj književnosti.
- "Sjeme zla" (Star Movies, 22:05) – Napeti triler o mračnoj strani ljudske psihe i obiteljskim tajnama.
- "Mjesto tišine" (Star Movies, 01:30) – Horor-triler koji će vas držati u neizvjesnosti do kraja.
- "Anđeli i demoni" (Star Movies, 11:15, repriza) – Ako ste propustili danju, potražite reprizu ovog uzbudljivog trilera s Tomom Hanksom.
Bilo da ste ljubitelj akcije, trilera, kriminalističkih zapleta ili emotivnih drama, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u nedjeljnoj večeri i pronađite svoj idealan sadržaj!
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