Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer pred malim ekranima donosi obilje uzbuđenja, napetosti i zabave! Od velikih akcijskih filmova, kriminalističkih serija do dirljivih drama i superjunaka – izdvojili smo za vas najbolje što nude glavni TV kanali i filmski programi. Evo što nikako ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večeras donosi kombinaciju zabave, informacija i filma. Nakon kviza "Superpotjera" i "Dnevnika 2", u 21:12 na rasporedu je "Utrka života" – inspirativni biografski film o borbi i uspjehu.

18:06 Superpotjera

19:00 Dnevnik 2

21:12 Utrka života (film)

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. U 20:15 i 20:58 gledamo dvije epizode nove serije "Will Trent", a odmah zatim u 21:41 "Točka okidanja" – akcijski triler koji će vas prikovati uz ekran.

20:15 Will Trent

20:58 Will Trent

21:41 Točka okidanja

RTL

RTL donosi dvostruku dozu adrenalina! U 20:15 pogledajte napeti akcijski triler "Polarna noć", a od 22:10 spektakularni povijesni film "300" koji donosi epsku borbu i vizualni spektakl.

20:15 Polarna noć (film)

22:10 300 (film)

NOVA TV

Nova TV večeras servira legendarne avanture i triler. U 20:15 uživajte u "Robin Hoodu" – filmskoj adaptaciji priče o najpoznatijem odmetniku, a u 22:15 slijedi "Doušnik" – napeta priča o infiltraciji i opasnostima dvostrukog života.

20:15 Robin Hood (film)

22:15 Doušnik (film)

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje kriminalističkih serija i dobre zabave. "Chicago P.D." u 20:05 vodi vas kroz opasne ulice Chicaga, a "Zločinački umovi" u 21:00 i 21:50 garantiraju napetost do samog kraja. Za opuštanje tu su "Dva i pol muškarca" od 22:35.

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:50 Zločinački umovi

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV pripremila je večer ispunjenu akcijom i superjunačkim zapletima. U 20:00 "Slobodna zona" donosi vojnu akciju i misterij, dok u 21:50 gledamo "Hancocka" – neobičnu priču o superjunaku kojem ništa ne ide od ruke.

20:00 Slobodna zona (film)

21:50 Hancock (film)

Ne propustite najbolje filmove večeri na filmskim kanalima:

- "Klub Jane Austen" (Star Movies, 20:00) – Topla romantična drama o grupi prijatelja povezanih ljubavlju prema klasičnoj književnosti.

- "Sjeme zla" (Star Movies, 22:05) – Napeti triler o mračnoj strani ljudske psihe i obiteljskim tajnama.

- "Mjesto tišine" (Star Movies, 01:30) – Horor-triler koji će vas držati u neizvjesnosti do kraja.

- "Anđeli i demoni" (Star Movies, 11:15, repriza) – Ako ste propustili danju, potražite reprizu ovog uzbudljivog trilera s Tomom Hanksom.

Bilo da ste ljubitelj akcije, trilera, kriminalističkih zapleta ili emotivnih drama, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u nedjeljnoj večeri i pronađite svoj idealan sadržaj!