Preminuo Vincent Pastore (80), zvijezda serije 'Obitelj Soprano'

Veteran američke glume Vincent Pastore, koji je svjetsku slavu stekao ulogom Salvatorea “Big Pussyja” Bonpensiera u kultnoj HBO-ovoj seriji "Obitelj Soprano", preminuo je u 81. godini života. Glumac je u subotu poslijepodne pronađen mrtav u svom domu u njujorškoj četvrti Bronx.

Pastorea je pronašao njegov dugogodišnji prijatelj i asistent Stephen Villano, koji se zabrinuo nakon što se glumac nekoliko dana nije javljao na pozive. Njegova obitelj izjavila je kako im točan uzrok smrti trenutno nije poznat, a neki nepotvrđeni izvještaji sugeriraju da je preminuo mirno u snu. Vatrogasna služba New Yorka zaprimila je poziv o muškarcu bez svijesti u subotu oko 14:30 po lokalnom vremenu, po dolasku na adresu mogli su samo konstatirati smrt. Policija je kasnije tijekom poslijepodneva započela istragu o okolnostima događaja, što je standardna procedura u ovakvim slučajevima, no za sada nema naznaka da se radi o sumnjivoj smrti.

Foto: Lev Radin/SIPA USA

Vincent Pastore rođen je 14. srpnja 1946. godine u Bronxu, u talijansko-američkoj obitelji. Prije nego što je pronašao svoj poziv u glumi, služio je u američkoj mornarici tijekom Vijetnamskog rata, a nakon povratka upisao je i završio studij drame na Sveučilištu Pace. Dugi niz godina vodio je nekoliko noćnih klubova u New Yorku prije nego što se u svojim ranim četrdesetima odlučio profesionalno posvetiti glumi.

Njegova markantna pojava i talijansko porijeklo često su ga svrstavali u uloge mafijaša, što mu je donijelo angažmane u nekim od najvećih klasika žanra. Prvu zapaženiju ulogu ostvario je u filmu "Black Roses", a ubrzo su uslijedili nastupi u legendarnim filmovima kao što su "Dobri momci" Martina Scorsesea, "Carlitov način" Briana De Palme te "Witness to the Mob". U HBO-ovom filmu "Gotti" iz 1996. godine glumio je Angela Ruggiera uz buduće kolege iz "Obitelji Soprano" - Tonyja Sirica, Franka Vincenta i Dominica Chianesea.

Ipak, uloga koja ga je proslavila i obilježila mu cijelu karijeru bila je ona Salvatorea “Big Pussyja” Bonpensiera u seriji "Obitelj Soprano", koja je s prikazivanjem započela 1999. godine i zauvijek promijenila televiziju. Njegov lik bio je jedan od najbližih suradnika i prijatelja mafijaškog šefa Tonyja Soprana, no istovremeno i doušnik FBI-a, što je dovelo do jedne od najnapetijih priča u prve dvije sezone. Pojavio se u ukupno 30 epizoda, a tragičan kraj njegovog lika u drugoj sezoni, kada ga Tony i ostatak ekipe razotkriju i ubiju na brodu, postao je jedan od najupečatljivijih i najvažnijih trenutaka u povijesti televizije.

Foto: John Nacion/starmaxinc.com

Sam Pastore je kasnije priznao da je bio "slomljen" kada je saznao da će njegov lik biti uklonjen iz serije upravo u trenutku kada je njezina popularnost doživljavala eksploziju. Kreator serije David Chase izjavio je kako mu je bilo iznimno teško napisati scenu smrti tako važnog lika. Unatoč smrti lika, Pastore se nastavio pojavljivati u kasnijim sezonama serije kroz snove i Tonyjeva sjećanja.

Osim u "Obitelji Soprano", Pastore je ostvario brojne druge uloge. Posudio je glas morskom psu Luci u animiranom hitu "Riba ribi grize rep" ("Shark Tale"), a glumio je i u filmovima poput "Spinning Gold" i "Bilo jednom u Brooklynu" te serijama "Svi mrze Chrisa" i "Yellowjackets". Posljednjih godina postao je i čest gost reality televizije. Sudjelovao je u emisijama "Celebrity Fit Club" i "Ples sa zvijezdama", iz kojeg je odustao nakon samo tjedan dana zbog teških fizičkih napora. Natjecao se i u "Pripravniku" dok je show još vodio sadašnji predsjednik Donald Trump. Tijekom natjecanja ostao je zapamćen po potezu dostojnom njegovog lika iz "Sopranosa" - odglumio je svađu sa suborcem Piersom Morganom kako bi uvjerio suparnički tim da je na njihovoj strani i tako ih špijunirao. Posljednjih godina, zajedno s kolegama Michaelom Imperiolijem i Steveom Schirripom, putovao je s uspješnom predstavom "In Conversation with The Sopranos", gdje su dijelili priče iza kulisa i družili se s obožavateljima, što je dokaz trajnog utjecaja serije i snažne povezanosti glumačke ekipe, koju su mnogi opisivali kao pravu obitelj. Njegov dugogodišnji menadžer, Bob McGown, potvrdio je vijest o smrti.

​- Vinnie je bio sjajan čovjek, pomagao je svima i bio je vrlo humanitaran - izjavio je McGown.

Pastoreu je 2014. godine dijagnosticiran rak prostate, o čemu je otvoreno govorio. Iza sebe je ostavio kćer Renee.

*uz korištenje AI-ja

