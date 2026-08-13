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AKCIJA, DRAMA, KRIMI...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: ONAT ARPAT
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Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati i koje filmske hitove ne smijete propustiti

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Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica – od napetih serija i dokumentaraca do akcijskih blockbustera i obiteljskih drama. Za vas smo izdvojili najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi kombinaciju kviza, informativnog programa i kvalitetne dokumentaristike. Nakon uzbudljive "Potjere" i Dnevnika 2, u 20:15 uživajte u finalnoj epizodi dokumentarne serije "Sisavci", a potom slijedi završnica dramske serije "Ritam srca". Za ljubitelje putopisa tu je i dokumentarac o Amazoniji.

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Sisavci: Snimanje sisavaca
21:13 Ritam srca
22:07 Posljednji - Wauja posljednji čuvari Amazonije

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje sporta i akcije! Pratite uzbudljive prijenose Europskog prvenstva u plivanju i atletici, a kasnije vas očekuje napeti akcijski triler "Jedina šansa".

18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos
19:55 Birmingham: EP u atletici, prijenos
23:04 Jedina šansa

RTL

RTL donosi nogometnu groznicu – u 17:55 pratite prijenos utakmice Konferencijske lige između Ilvesa i Rijeke. Nakon toga slijedi popularna serija "San snova", a večer završava s informativnim "RTL Direktom" i zabavnim showom "Direktor svemira".

17:55 UEFA Konferencijska liga: Ilves - Rijeka
19:55 RTL Danas
20:45 San snova
21:50 RTL Direkt
22:30 Direktor svemira

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV tradicionalno nudi kombinaciju domaćih serija i informativnog programa. U udarnom terminu uživajte u "Dalekom gradu" i nastavku dramske serije "Nasljednik". Za kraj večeri tu su Večernje vijesti i filmski triler.
18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
23:20 Večernje vijesti

RTL 2

RTL 2 večer otvara s napetim kriminalističkim serijama. Ljubitelje akcije i misterija očekuju "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi", dok za opuštanje tu su epizode legendarnih komedija "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

DNEVNI PREGLED Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

18:35 Djevojke na zadatku
19:25 Chicago u plamenu
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:50 Dva i pol muškarca

DOMA TV

DOMA TV nudi večer punu napetosti, obiteljskih drama i akcije. Ne propustite "Rookie", "Navy CIS" te dvije epizode omiljene serije "Blue Bloods" o njujorškoj policijskoj obitelji.

18:20 Rookie
19:10 Rookie
20:10 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri:

Odabrali smo za vas najbolje filmske naslove večeri iz ponude drugih kanala.

- 20:00 "Brzi i žestoki 5" (Star Movies) – Akcijski spektakl s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom, idealan za ljubitelje brzih automobila i napetih scena.

- 22:35 "Tanka linija između ljubavi i mržnje" (Star Movies) – Kriminalistička komedija s Martinom Lawrenceom o granici između strasti i kaosa.

- 21:04 "Izvanzemaljci: Ponovno otvoreni dosjei – Projekt Sedam jaganjaca" (HTV 3) – Dokumentarac za ljubitelje misterija i teorija zavjere.

- 22:00 "Filmovi Clinta Eastwooda: Objesite ga bez milosti" (HTV 3) – Vestern klasik za sve zaljubljenike u žanr.

- 23:04 "Jedina šansa" (HRT 2) – Akcijski triler o borbi protiv vremena i nepoznatih prijetnji.

Bilo da ste fan sporta, domaćih serija ili akcijskih filmova, večerašnji TV program nudi za svakoga ponešto. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

*uz korištenje AI-ja
 

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