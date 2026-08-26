Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica! Donosimo pregled najvažnijih emisija, serija i filmova koje ne smijete propustiti. Pripremite kokice i birajte svoju omiljenu večernju zabavu!

HRT 1

Na HRT1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, nakon čega slijedi "Dnevnik 2" u 19:00 za najvažnije vijesti dana. U 20:15 očekuje vas dokumentarna serija "Vodeni svijet Komoda", a ljubitelji dramskih serija mogu uživati u "Ritam srca" od 21:11. Informativni sadržaji i dokumentarci nastavljaju se kroz večer.

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Vodeni svijet Komoda

21:11 Ritam srca

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

HRT2 je večeras u znaku sporta – u 20:15 počinje uvodna emisija Lige prvaka, a od 20:55 uživo pratite utakmicu Viking - Dinamo! Prije toga, od 19:20, možete testirati svoje znanje uz "Tko želi biti milijunaš?". Sportska groznica traje gotovo cijelu večer.

19:20 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Liga prvaka – uvodna emisija

20:55 Liga prvaka: Viking - Dinamo (prijenos)

RTL

Na RTL-u vas očekuje dvostruka doza domaće serije "San snova" u udarnom terminu od 20:20 i 21:25. Nakon toga slijedi "RTL Direkt" s najvažnijim dnevnim temama, a večer zaključuje zabavni show "Direktor svemira".

20:20 San snova

21:25 San snova

22:30 RTL Direkt

23:05 Direktor svemira

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV donosi novu epizodu hit-serije "Daleki grad" već od 20:20, a napeta drama "Nasljednik" nastavlja se u 21:20. Za ljubitelje romantičnih komedija, kasno navečer slijedi film "Mala Italija".

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:45 Mala Italija

RTL 2

RTL2 večer rezervira za akciju i kriminalističke zaplete. Od 20:05 gledamo "Chicago u plamenu", a potom dvostruku epizodu "Zločinačkih umova" od 21:00. Za opuštanje nakon uzbuđenja, tu su "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:55 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV donosi provjerene hit-serije – "Navy CIS" u 20:00, zatim "Crna lista" u 20:55 i 21:40, a večer završava uz "Zakon i red: Odjel za žrtve" od 22:30.

20:00 Navy CIS

20:55 Crna lista

21:40 Crna lista

22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri – što gledati?

Za ljubitelje filma, izdvajamo 5 najboljih naslova na specijaliziranim kanalima:

- "Transformers: Tamni mjesec" (Star Movies, 20:05) – Spektakularna akcijska SF avantura iz poznate franšize.

- "Put bez povratka 3" (Star Movies, 23:05) – Triler koji će vas držati na rubu sjedala.

- "Manhattanski krimić" (HTV3, 22:06) – Woody Allen u osebujnom kriminalističkom filmu s dozom humora.

- "Mala Italija" (Nova TV, 23:45) – Romantična komedija s Emmom Roberts i Haydenom Christensenom.

- "Blade" (Star Movies, 03:15) – Kultni akcijski horor s Wesleyjem Snipesom za noćne ptice.

Bilo da ste ljubitelj sporta, domaćih serija ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri uz najbolje što nude domaći kanali i specijalizirani filmski programi!

*uz korištenje AI-ja



