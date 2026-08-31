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KRIMIĆI, DRAME...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: NOVA TV
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Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima uz preporuku top filmova koje ne smijete propustiti

Admiral

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih zapleta i filmskih blockbustera. Izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmske hitove iz ponude!

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i dokumentarni sadržaj za cijelu obitelj. Nakon popularnog kviza "Potjera" i Dnevnika 2, večer je rezervirana za dokumentarce i dramsku seriju "Ritam srca". Ako volite domaće teme i kvalitetne priče, HRT 1 je pravi izbor!

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Vodeni svijet Komoda: Kornjače i prijatelji
21:04 Ritam srca

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas očekuje napeta serija "Tandem" od 20:15, a zatim filmski triler "Zlato" s Matthewom McConaugheyjem u glavnoj ulozi. Za ljubitelje kvizova, tu je "Tko želi biti milijunaš?" nešto ranije.
19:19 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:10 Zlato

RTL

RTL večer otvara s dvostrukom dozom domaće serije "San snova" – najgledanija komedija i drama u jednome! Nakon toga, informativni "RTL Direkt", a za kraj večeri čeka vas akcijski spektakl "Vitez tame: Povratak".

20:15 San snova
21:20 San snova
22:20 RTL Direkt
23:00 Vitez tame: Povratak

NOVA TV

Na NOVA TV u udarnom terminu možete pratiti sportski blok i omiljenu tursku dramu "Daleki grad", a zatim slijedi nova epizoda serije "Nasljednik". Kasnije navečer očekuje vas filmski blockbuster "Odred otpisanih: Nova misija".

20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Daleki grad
21:25 Nasljednik
23:30 Odred otpisanih: Nova misija

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL2 donosi akciju i kriminalistiku: "Chicago u plamenu" u dvostrukoj epizodi, a zatim hit seriju "Zločinački umovi". Večer završava s komedijama "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:55 Moderna obitelj
22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Na Doma TV večer je rezervirana za najveće hitove iz svijeta kriminalistike: "Navy CIS", "Crna lista" i "Zakon i red: Odjel za žrtve" garantiraju napetost do kasno u noć!
20:00 Navy CIS
20:40 Crna lista
21:25 Crna lista
22:20 Zakon i red: Odjel za žrtve

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri – izdvajamo najbolje:

- "Argo" (Star Movies, 20:05) – Oscarom nagrađeni triler Bena Afflecka o tajnoj misiji spašavanja iz Irana.

- "Bandit" (Star Movies, 22:40) – napeti krimić temeljen na istinitoj priči o najuspješnijem kanadskom pljačkašu banaka.

- "Barbarella" (HTV 3, 22:05) – kultni SF spektakl s Jane Fondom, savršen za ljubitelje klasične fantastike.

- "Vitez tame: Povratak" (RTL, 23:00) – završni dio Nolanove Batman trilogije s Christianom Baleom.

- "Odred otpisanih: Nova misija" (NOVA TV, 23:30) – akcijska avantura s Margot Robbie i Idrisom Elbom u glavnim ulogama.

Bilo da ste ljubitelj serija, dokumentaraca ili filmskih blockbustera, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

*uz korištenje AI-ja
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