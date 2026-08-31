Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima uz preporuku top filmova koje ne smijete propustiti
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih zapleta i filmskih blockbustera. Izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmske hitove iz ponude!
HRT 1
HRT 1 donosi informativni i dokumentarni sadržaj za cijelu obitelj. Nakon popularnog kviza "Potjera" i Dnevnika 2, večer je rezervirana za dokumentarce i dramsku seriju "Ritam srca". Ako volite domaće teme i kvalitetne priče, HRT 1 je pravi izbor!
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Vodeni svijet Komoda: Kornjače i prijatelji
21:04 Ritam srca
HRT 2
Na HRT 2 večeras vas očekuje napeta serija "Tandem" od 20:15, a zatim filmski triler "Zlato" s Matthewom McConaugheyjem u glavnoj ulozi. Za ljubitelje kvizova, tu je "Tko želi biti milijunaš?" nešto ranije.
19:19 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:10 Zlato
RTL
RTL večer otvara s dvostrukom dozom domaće serije "San snova" – najgledanija komedija i drama u jednome! Nakon toga, informativni "RTL Direkt", a za kraj večeri čeka vas akcijski spektakl "Vitez tame: Povratak".
20:15 San snova
21:20 San snova
22:20 RTL Direkt
23:00 Vitez tame: Povratak
NOVA TV
Na NOVA TV u udarnom terminu možete pratiti sportski blok i omiljenu tursku dramu "Daleki grad", a zatim slijedi nova epizoda serije "Nasljednik". Kasnije navečer očekuje vas filmski blockbuster "Odred otpisanih: Nova misija".
20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Daleki grad
21:25 Nasljednik
23:30 Odred otpisanih: Nova misija
RTL 2
RTL2 donosi akciju i kriminalistiku: "Chicago u plamenu" u dvostrukoj epizodi, a zatim hit seriju "Zločinački umovi". Večer završava s komedijama "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:55 Moderna obitelj
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Na Doma TV večer je rezervirana za najveće hitove iz svijeta kriminalistike: "Navy CIS", "Crna lista" i "Zakon i red: Odjel za žrtve" garantiraju napetost do kasno u noć!
20:00 Navy CIS
20:40 Crna lista
21:25 Crna lista
22:20 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmski hitovi večeri – izdvajamo najbolje:
- "Argo" (Star Movies, 20:05) – Oscarom nagrađeni triler Bena Afflecka o tajnoj misiji spašavanja iz Irana.
- "Bandit" (Star Movies, 22:40) – napeti krimić temeljen na istinitoj priči o najuspješnijem kanadskom pljačkašu banaka.
- "Barbarella" (HTV 3, 22:05) – kultni SF spektakl s Jane Fondom, savršen za ljubitelje klasične fantastike.
- "Vitez tame: Povratak" (RTL, 23:00) – završni dio Nolanove Batman trilogije s Christianom Baleom.
- "Odred otpisanih: Nova misija" (NOVA TV, 23:30) – akcijska avantura s Margot Robbie i Idrisom Elbom u glavnim ulogama.
Bilo da ste ljubitelj serija, dokumentaraca ili filmskih blockbustera, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!
*uz korištenje AI-ja
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