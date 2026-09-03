Otkrijte što vas večeras očekuje na najgledanijim TV kanalima! Donosimo pregled najboljih emisija, serija i filmova od 18 do 23 sata, uključujući najzanimljivije trilere, humoristične serije i filmske hitove
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na malim ekranima očekuje pravi spektakl – od napetih kriminalističkih serija, domaćih i stranih hitova, do filmskih blockbustera koji će vas prikovati uz kauč. Donosimo najvažnije iz večernjeg programa na glavnim kanalima i izdvajamo nekoliko filmova koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi informativni i zabavni miks za sve generacije. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera", a zatim slijedi dokumentarac o Kseniji Urličić, legendarnoj televizijskoj urednici. Ljubitelji drame uživat će u finalu serije "Ritam srca".
18:08 Potjera
20:15 Ksenija Urličić – čelična lady, dokumentarna emisija
21:07 Ritam srca (finale 2. sezone)
HRT 2
Na HRT 2 očekuje nas napeta kriminalistička večer uz "Tko želi biti milijunaš?" i novu epizodu serije "Tandem", a kao vrhunac tu je akcijski film "Na kraju svijeta".
19:19 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:08 Na kraju svijeta (akcijski film)
RTL
RTL večeras stavlja naglasak na domaće serije i informativni program. Dvostruka epizoda "San snova" vodi vas kroz zaplete i ljubavne drame, a kasnije večer rezervirana je za uzbudljivi akcijski film "Geostorm".
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
23:05 Geostorm (akcijski triler)
NOVA TV
Nova TV donosi sportsku groznicu uz "Supersport HNL" i nastavak omiljenih serija. Ne propustite novu epizodu "Dalekog grada" i napeti "Nasljednik".
20:20 Supersport HNL
20:25 Daleki grad
21:25 Nasljednik
23:30 Provjereno
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i humora. "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi" drže napetost, a za opuštanje tu su "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:55 Moderna obitelj
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras servira niz kriminalističkih i akcijskih serija. "Crna lista" i "Zakon i red: Odjel za žrtve" garantiraju uzbuđenje do kasnih sati.
20:00 Crna lista
20:45 Crna lista
21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:25 Zakon i red: Odjel za žrtve
Od filmskih hitova večeri izdvajamo:
- "Drugo stanje Bridget Jones" (Star Movies, 19:55) – nastavak omiljene romantične komedije s Reneé Zellweger.
- "Pod opsadom" (Star Movies, 22:30) – kultni akcijski triler s Stevenom Seagalom.
- "Johnny je krenuo u rat" (HTV 3, 22:10) – ratna drama koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
- "Geostorm" (RTL, 23:05) – spektakularna akcija o borbi protiv klimatske katastrofe.
- "Na kraju svijeta" (HRT 2, 21:08) – uzbudljiv akcijski film idealan za ljubitelje avanture.
Bez obzira jeste li ljubitelj kriminalističkih serija, domaćih drama ili holivudskih blockbustera, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!
*uz korištenje AI-ja
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