Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na malim ekranima očekuje pravi spektakl – od napetih kriminalističkih serija, domaćih i stranih hitova, do filmskih blockbustera koji će vas prikovati uz kauč. Donosimo najvažnije iz večernjeg programa na glavnim kanalima i izdvajamo nekoliko filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i zabavni miks za sve generacije. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera", a zatim slijedi dokumentarac o Kseniji Urličić, legendarnoj televizijskoj urednici. Ljubitelji drame uživat će u finalu serije "Ritam srca".

18:08 Potjera

20:15 Ksenija Urličić – čelična lady, dokumentarna emisija

21:07 Ritam srca (finale 2. sezone)

Foto: Žarko Basic/PIXSELL

HRT 2

Na HRT 2 očekuje nas napeta kriminalistička večer uz "Tko želi biti milijunaš?" i novu epizodu serije "Tandem", a kao vrhunac tu je akcijski film "Na kraju svijeta".

19:19 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:08 Na kraju svijeta (akcijski film)

RTL

RTL večeras stavlja naglasak na domaće serije i informativni program. Dvostruka epizoda "San snova" vodi vas kroz zaplete i ljubavne drame, a kasnije večer rezervirana je za uzbudljivi akcijski film "Geostorm".

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

23:05 Geostorm (akcijski triler)

NOVA TV

Nova TV donosi sportsku groznicu uz "Supersport HNL" i nastavak omiljenih serija. Ne propustite novu epizodu "Dalekog grada" i napeti "Nasljednik".

20:20 Supersport HNL

20:25 Daleki grad

21:25 Nasljednik

23:30 Provjereno

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i humora. "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi" drže napetost, a za opuštanje tu su "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:55 Moderna obitelj

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras servira niz kriminalističkih i akcijskih serija. "Crna lista" i "Zakon i red: Odjel za žrtve" garantiraju uzbuđenje do kasnih sati.

20:00 Crna lista

20:45 Crna lista

21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:25 Zakon i red: Odjel za žrtve

Foto: screenshot/Pink Tv

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

- "Drugo stanje Bridget Jones" (Star Movies, 19:55) – nastavak omiljene romantične komedije s Reneé Zellweger.

- "Pod opsadom" (Star Movies, 22:30) – kultni akcijski triler s Stevenom Seagalom.

- "Johnny je krenuo u rat" (HTV 3, 22:10) – ratna drama koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

- "Geostorm" (RTL, 23:05) – spektakularna akcija o borbi protiv klimatske katastrofe.

- "Na kraju svijeta" (HRT 2, 21:08) – uzbudljiv akcijski film idealan za ljubitelje avanture.

Bez obzira jeste li ljubitelj kriminalističkih serija, domaćih drama ili holivudskih blockbustera, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!

*uz korištenje AI-ja

