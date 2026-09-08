Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbuđenja: od napetih kriminalističkih serija, preko omiljenih reality showova, do filmskih blockbustera. Provjerite što vas čeka u udarnim terminima i izaberite savršeni sadržaj za opuštanje uz ekran!

HRT 1

HRT 1 donosi večer za ljubitelje znanja i dokumentaraca. Nakon popularnog kviza, slijedi nova epizoda dokumentarne serije o tajnama oceana, a potom intrigantna domaća drama i aktualna politička emisija.

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Špijun u oceanu: Zadubljeni mislioci

21:17 Ritam srca

22:20 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas očekuje doza uzbuđenja i napetosti. Nakon omiljenog kviza, slijedi finale kriminalističke serije, a zatim uzbudljiv vestern film koji će vas prikovati uz ekran.

Foto: HRT, screenshot

19:21 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:10 Nikad nemoj ostarjeti

RTL

RTL je rezervirao udarni termin za avanturistički reality show, a kasnije večer donosi i atraktivni akcijski film s holivudskom zvijezdom u glavnoj ulozi.

19:00 RTL Danas

20:15 Asia Express: Zmajeva ruta

22:00 RTL Direkt

22:40 Žena mačka

NOVA TV

Na NOVA TV očekuju vas domaće serije i obiteljska drama, a večer završava napetom kriminalističkom pričom.

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:30 Nasljednik

RTL 2

RTL 2 večer otvara s napetim serijama i humorom, pa vas očekuju uzbudljive priče iz Chicaga te popularne kriminalističke i komične serije.

Foto: © Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

18:50 Djevojke na zadatku

19:40 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

Doma TV

Doma TV donosi kriminalističke serije i napete istrage, a večer je rezervirana za ljubitelje misterija i akcije.

18:05 Specijalisti: Beč

20:00 Crna lista

20:45 Crna lista

21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmske preporuke večeri:

Iz bogatog filmskog programa izdvajamo nekoliko naslova koje ne smijete propustiti:

- 20:05 Igra (Star Movies) – Napeti triler Davida Finchera s Michaelom Douglasom u glavnoj ulozi, koji vas vodi na vrtoglavu vožnju kroz labirint laži i opasnosti.

- 21:10 Nikad nemoj ostarjeti (HRT 2) – Moderni vestern s elementima trilera, brutalno realističan pogled na Divlji zapad.

- 22:50 Mumija: Grobnica zmajskog cara (Star Movies) – Spektakularna akcijska avantura za ljubitelje fantastičnih svjetova i neobuzdane zabave.

- 22:16 Vječni ciklus komedije: Pazi da ne bude gužve (HTV 3) – Za one koji žele večer završiti uz dobru dozu smijeha i akcije.

- 00:45 Lijek za život (Star Movies) – Mračan i atmosferičan horor koji će zadovoljiti sve ljubitelje napetosti i misterija.

Neovisno jeste li za dozu znanja, napete istrage, reality show ili filmske blockbustere, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večernjem odmoru pred malim ekranima!

