Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbuđenja: od napetih kriminalističkih serija, preko omiljenih reality showova, do filmskih blockbustera
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbuđenja: od napetih kriminalističkih serija, preko omiljenih reality showova, do filmskih blockbustera. Provjerite što vas čeka u udarnim terminima i izaberite savršeni sadržaj za opuštanje uz ekran!
HRT 1
HRT 1 donosi večer za ljubitelje znanja i dokumentaraca. Nakon popularnog kviza, slijedi nova epizoda dokumentarne serije o tajnama oceana, a potom intrigantna domaća drama i aktualna politička emisija.
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Špijun u oceanu: Zadubljeni mislioci
21:17 Ritam srca
22:20 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras vas očekuje doza uzbuđenja i napetosti. Nakon omiljenog kviza, slijedi finale kriminalističke serije, a zatim uzbudljiv vestern film koji će vas prikovati uz ekran.
19:21 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:10 Nikad nemoj ostarjeti
RTL
RTL je rezervirao udarni termin za avanturistički reality show, a kasnije večer donosi i atraktivni akcijski film s holivudskom zvijezdom u glavnoj ulozi.
19:00 RTL Danas
20:15 Asia Express: Zmajeva ruta
22:00 RTL Direkt
22:40 Žena mačka
NOVA TV
Na NOVA TV očekuju vas domaće serije i obiteljska drama, a večer završava napetom kriminalističkom pričom.
18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:30 Nasljednik
RTL 2
RTL 2 večer otvara s napetim serijama i humorom, pa vas očekuju uzbudljive priče iz Chicaga te popularne kriminalističke i komične serije.
18:50 Djevojke na zadatku
19:40 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj
Doma TV
Doma TV donosi kriminalističke serije i napete istrage, a večer je rezervirana za ljubitelje misterija i akcije.
18:05 Specijalisti: Beč
20:00 Crna lista
20:45 Crna lista
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmske preporuke večeri:
Iz bogatog filmskog programa izdvajamo nekoliko naslova koje ne smijete propustiti:
- 20:05 Igra (Star Movies) – Napeti triler Davida Finchera s Michaelom Douglasom u glavnoj ulozi, koji vas vodi na vrtoglavu vožnju kroz labirint laži i opasnosti.
- 21:10 Nikad nemoj ostarjeti (HRT 2) – Moderni vestern s elementima trilera, brutalno realističan pogled na Divlji zapad.
- 22:50 Mumija: Grobnica zmajskog cara (Star Movies) – Spektakularna akcijska avantura za ljubitelje fantastičnih svjetova i neobuzdane zabave.
- 22:16 Vječni ciklus komedije: Pazi da ne bude gužve (HTV 3) – Za one koji žele večer završiti uz dobru dozu smijeha i akcije.
- 00:45 Lijek za život (Star Movies) – Mračan i atmosferičan horor koji će zadovoljiti sve ljubitelje napetosti i misterija.
Neovisno jeste li za dozu znanja, napete istrage, reality show ili filmske blockbustere, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večernjem odmoru pred malim ekranima!
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