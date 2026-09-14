Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata i koji su filmski hitovi večeri!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih priča i akcijskih filmova. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima te preporuke filmskih hitova koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" za zagrijavanje, a potom slijedi informativni "Dnevnik 2". Za ljubitelje dokumentaraca tu je "Špijun u oceanu: Dubinske nevolje", a večer završava uz napetu seriju "Ritam srca" i emisiju "Otvoreno" koja raspravlja o aktualnim temama.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Špijun u oceanu: Dubinske nevolje
21:15 Ritam srca
22:20 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 očekuje vas dokumentarni blok, a zatim u 20:10 sati uzbudljiva kriminalistička serija "Tandem". Prava poslastica slijedi u 21:03 – film "Izvješće o mučenjima" donosi istinitu priču o borbi za pravdu protiv američke CIA-e. Za kraj večeri tu je napeta serija "Točka pucanja".
18:12 Hrvatska moj izbor: Obitelj Jurjević
20:10 Tandem
21:03 Izvješće o mučenjima
23:06 Točka pucanja
RTL
RTL donosi dvostruku dozu kriminalističke serije "Specijalisti Zagreb" u prime time-u, a informativni "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana. Večer završava uz urnebesnu komediju "Mamurluk".
19:00 RTL Danas
20:15 Specijalisti Zagreb
21:05 Specijalisti Zagreb
22:15 RTL Direkt
22:50 Mamurluk
NOVA TV
NOVA TV večer rezervira za sport i omiljene domaće serije. Nakon "Dnevnika Nove TV" slijedi nogometni "PSK Potez prvaka", a potom nova epizoda "Kumova" i obiteljska serija "Slučajna obitelj". Za kraj, kulinarski show "Masterchef".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:35 Masterchef
RTL 2
RTL2 večeras nudi akciju i kriminalističke priče uz "Chicago u plamenu" i "Zločinačke umove", a za opuštanje tu je "Moderna obitelj" i humoristični klasici.
18:40 Djevojke na zadatku
19:35 Chicago u plamenu
20:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj
DOMA TV
Doma TV donosi večer ispunjenu napetim američkim serijama – "Gorski spašavatelji" otvaraju večer, a zatim slijedi dvostruka doza "FBI 2". Za ljubitelje kriminalistike tu je "Zakon i red: Odjel za žrtve", a kasno navečer "Crna lista".
18:10 Liječnica sa sela
18:55 Gorski spašavatelji
20:00 FBI 2
20:50 FBI 2
21:40 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmski hitovi večeri – ovo su naši favoriti iz ponude specijaliziranih filmskih kanala:
- 20:05 "Bourneov identitet" (Star Movies) – Matt Damon kao amnezični superagent u jednom od najboljih akcijskih trilera novijeg doba.
- 22:40 "Podmornica U-571" (Star Movies) – ratna drama o tajnoj misiji američkih mornara u Drugom svjetskom ratu.
- 21:03 "Izvješće o mučenjima" (HRT 2) – napeta istinita drama s Adamom Driverom o razotkrivanju CIA-inih tajni.
- 22:05 "Gonič zmajeva" (HTV 3) – dirljiva ekranizacija svjetskog bestselera o prijateljstvu i iskupljenju.
- 17:55 "Prodavačica" (Star Movies) – nagrađivana drama o životnim izazovima mlade žene u Iranu.
Ne propustite večeras uzbudljive serije i filmske hitove – večer pred ekranom sigurno neće biti dosadna!
*uz korištenje AI-ja
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