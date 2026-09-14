Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih priča i akcijskih filmova. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima te preporuke filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" za zagrijavanje, a potom slijedi informativni "Dnevnik 2". Za ljubitelje dokumentaraca tu je "Špijun u oceanu: Dubinske nevolje", a večer završava uz napetu seriju "Ritam srca" i emisiju "Otvoreno" koja raspravlja o aktualnim temama.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Špijun u oceanu: Dubinske nevolje

21:15 Ritam srca

22:20 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

Na HRT 2 očekuje vas dokumentarni blok, a zatim u 20:10 sati uzbudljiva kriminalistička serija "Tandem". Prava poslastica slijedi u 21:03 – film "Izvješće o mučenjima" donosi istinitu priču o borbi za pravdu protiv američke CIA-e. Za kraj večeri tu je napeta serija "Točka pucanja".

18:12 Hrvatska moj izbor: Obitelj Jurjević

20:10 Tandem

21:03 Izvješće o mučenjima

23:06 Točka pucanja

RTL

RTL donosi dvostruku dozu kriminalističke serije "Specijalisti Zagreb" u prime time-u, a informativni "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana. Večer završava uz urnebesnu komediju "Mamurluk".

19:00 RTL Danas

20:15 Specijalisti Zagreb

21:05 Specijalisti Zagreb

22:15 RTL Direkt

22:50 Mamurluk

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV večer rezervira za sport i omiljene domaće serije. Nakon "Dnevnika Nove TV" slijedi nogometni "PSK Potez prvaka", a potom nova epizoda "Kumova" i obiteljska serija "Slučajna obitelj". Za kraj, kulinarski show "Masterchef".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 PSK Potez prvaka

20:25 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:35 Masterchef

RTL 2

RTL2 večeras nudi akciju i kriminalističke priče uz "Chicago u plamenu" i "Zločinačke umove", a za opuštanje tu je "Moderna obitelj" i humoristični klasici.

18:40 Djevojke na zadatku

19:35 Chicago u plamenu

20:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

Foto: Imdb

DOMA TV

Doma TV donosi večer ispunjenu napetim američkim serijama – "Gorski spašavatelji" otvaraju večer, a zatim slijedi dvostruka doza "FBI 2". Za ljubitelje kriminalistike tu je "Zakon i red: Odjel za žrtve", a kasno navečer "Crna lista".

18:10 Liječnica sa sela

18:55 Gorski spašavatelji

20:00 FBI 2

20:50 FBI 2

21:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmski hitovi večeri – ovo su naši favoriti iz ponude specijaliziranih filmskih kanala:

- 20:05 "Bourneov identitet" (Star Movies) – Matt Damon kao amnezični superagent u jednom od najboljih akcijskih trilera novijeg doba.

- 22:40 "Podmornica U-571" (Star Movies) – ratna drama o tajnoj misiji američkih mornara u Drugom svjetskom ratu.

- 21:03 "Izvješće o mučenjima" (HRT 2) – napeta istinita drama s Adamom Driverom o razotkrivanju CIA-inih tajni.

- 22:05 "Gonič zmajeva" (HTV 3) – dirljiva ekranizacija svjetskog bestselera o prijateljstvu i iskupljenju.

- 17:55 "Prodavačica" (Star Movies) – nagrađivana drama o životnim izazovima mlade žene u Iranu.

Ne propustite večeras uzbudljive serije i filmske hitove – večer pred ekranom sigurno neće biti dosadna!

*uz korištenje AI-ja





