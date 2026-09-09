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KREĆE KULINARSKI SHOW

Pregače čekaju: U ponedjeljak kreće nova sezona MasterChefa, evo što donose prve audicije

Piše 24sata,
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Pregače čekaju: U ponedjeljak kreće nova sezona MasterChefa, evo što donose prve audicije
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Foto: Nova TV
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Odbrojavanje do nove sezone MasterChefa je počelo, a svega nekoliko dana dijeli nas od trenutka kada će prvi kandidati stati pred chefove Stjepana Vukadina, Marija Mihelja i Gorana Kočiša

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Odbrojavanje do nove sezone MasterChefa je počelo, a svega nekoliko dana dijeli nas od trenutka kada će prvi kandidati stati pred chefove Stjepana Vukadina, Marija Mihelja i Gorana Kočiša s ciljem da izbore svoje mjesto u jednom od najgledanijih televizijskih showova. U ponedjeljak, 14. rujna na Novoj TV nakon serije 'Slučajna obitelj' na rasporedu je prva epizoda devete sezone MasterChefa, no prvi tanjuri pred gledatelje stižu već dan prije televizijske premijere na platformi Nova Play!

Foto: Nova TV
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Chefovi su spremni, pregače čekaju, a prvi kandidati već će na audicijama pokazati da nisu došli igrati na sigurno. Od tradicionalnih okusa u novim interpretacijama do tanjura koji će već svojim sastojcima podići obrve, početak sezone donosi brojne zanimljive kulinarske kreacije među kojima su lungić punjen suhim šljivama, steak od tune i rižoto s ciklom i mascarponeom, ali i nešto odvažnije kombinacije poput salenjaka s miso pastom, spoja sarme i bureka te brudeta od žaba i jegulja u tijestu.

Foto: Nova TV
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Iza odvažnih tanjura kriju se kandidati čije su životne priče jednako različite kao i njihovi kulinarski rukopisi. Prvi koji će ove sezone stati pred žiri bit će 19-godišnji Dominik Boban, koji u show dolazi s velikim ambicijama, a na audiciju će donijeti nož koji mu je poklonio Ivan Temšić, pobjednik 4. sezone.

„Biti pobjednik MasterChefa je najbolji korak za mladog kuhara da ostvari svoje ambicije“, poručit će Dominik, koji će svoje mjesto u nastavku natjecanja pokušati izboriti lungićem punjenim suhim šljivama. Marko Oniško iz Jablanovca, koji radi u pogrebnom poduzeću, pred žiri stiže s tiramisu kuglicama i željom da se upravo kroz kuhanje nastavi dalje razvijati.

„Sad je vrijeme za vedrije teme. Dosta je o mrtvima“, našalit će se Marko. Liberije Crnčević iz Metkovića spojit će okuse svoga kraja s talijanskim utjecajima kroz brudet od žaba i jegulja u tijestu, dok će Haris Mrkaljević pokušati dokazati da na istom tanjuru itekako ima mjesta za sarmu i burek.

Foto: Nova TV
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Odvažnosti neće nedostajati, no u MasterChefu je dobra ideja tek početak. Kada vrijeme na MasterChef satu prestane teći, a tanjur završi pred trojicom chefova, svaki detalj može biti presudan za nastavak natjecanja. Prvi susreti kandidata i žirija zato će donijeti i prve neizvjesnosti nove sezone, a prostora za pogreške bit će malo.

Tko će svojim prvim tanjurom pokazati da je spreman za sve što slijedi, čija će se hrabrost isplatiti i tko će već na početku ostaviti odličan dojam? Nova MasterChef avantura samo što nije počela, a prve odgovore gledatelji će doznati u ponedjeljak na Novoj TV te dan prije televizijske premijere na Nova Play!

Foto: Nova TV
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