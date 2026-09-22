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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: rtl
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Pregledajte najzanimljivije večernje emisije i filmske hitove na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što vas očekuje na HRT1, HRT2, RTL-u, Nova TV, RTL2 i Doma TV te otkrijte koje filmove ne smijete propustiti

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Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, krimića i filmskih hitova! Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i izdvajamo najbolje filmove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi edukativnu i zabavnu večer uz popularni kviz "Potjera" i dokumentarnu seriju o čudesima prirode, dok će ljubitelji drame uživati u novoj epizodi serije "Ritam srca". Za kraj večeri tu je informativna emisija "Otvoreno".

18:12 Potjera
20:12 Čudesna priroda Namibije: Život na granici mogućnosti
21:10 Ritam srca
22:05 Otvoreno

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje uz zanimljive dokumentarce i lifestyle emisije, a zatim slijedi kriminalistička serija "Tandem". Prava poslastica je američki triler "Duh i tama" s početkom u 21:12 sati.
20:15 Tandem
21:12 Duh i tama
23:06 Herrhausen: Bankar i bomba

RTL

RTL donosi novu epizodu hit serije "Divlje pčele" u udarnom terminu, nakon čega slijedi avanturistički reality show "Asia Express: Zmajeva ruta". Za one koji vole kasnovečernje akcijske trilere, tu je "Bourneov identitet".

20:15 Divlje pčele
21:20 Asia Express: Zmajeva ruta
22:55 RTL Direkt
23:35 Bourneov identitet

Foto: RTL

NOVA TV

Na Nova TV vas očekuje domaća serijska večer s "Kumovima" i "Slučajnom obitelji", a zatim i kulinarski show "Masterchef" koji uvijek donosi nova iznenađenja.

20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:20 Masterchef

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcije i krimića. "Chicago u plamenu" donosi dvostruku dozu uzbuđenja, a "Zločinački umovi" i "Moderna obitelj" garantiraju napetu i zabavnu večer.

19:15 Chicago u plamenu
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj

Foto: promo

DOMA TV

Doma TV donosi vrhunsku krimi večer s popularnim američkim serijama "FBI 2" i "Zakon i red: Odjel za žrtve". Za kraj večeri očekuje vas "Crna lista".

20:00 FBI 2
20:50 FBI 2
21:40 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
23:25 Crna lista

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

- "Nemogući susret" (Star Movies, 20:05) – napeti triler s dozom romantike o susretu koji mijenja sudbine.

- "Soba panike" (Star Movies, 22:20) – briljantan triler s Jodie Foster u ulozi majke koja se bori za opstanak.

- "Prvi grijeh" (Star Movies, 00:15) – mračna drama s Angelinom Jolie i Antoniom Banderasom.

- "Okupani suncem" (HTV 3, 02:00) – talijanska filmska klasika za ljubitelje komedije i romantike.

- "Il profeta" (HTV 3, 22:00) – urnebesna talijanska komedija koja će vas nasmijati do suza.

Ne propustite večerašnji TV program – čeka vas obilje uzbuđenja, napetosti i zabave za svaki ukus! Uživajte u večeri pred malim ekranima.

*uz korištenje AI-ja
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