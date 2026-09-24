Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, informativnih emisija i napetih filmova. Izabrali smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te preporučujemo najzanimljivije filmske hitove s filmskih kanala!

HRT 1

HRT 1 donosi večer punu raznolikosti. Nakon popularnog kviza "Potjera" (18:05), slijedi informativni "Dnevnik 2" (19:00), a zatim i "LOTO 6" (20:07) koji uvijek privlači brojne gledatelje. U 20:15 na rasporedu je dokumentarni film "Moja obitelj plavetnih kitova", dok ljubitelje dramskih serija u 21:14 očekuje završnica treće sezone serije "Ritam srca". Za kraj večeri, "Otvoreno" (22:15) donosi aktualne društvene teme.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

20:15 Moja obitelj plavetnih kitova

21:14 Ritam srca (finale sezone)

22:15 Otvoreno

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje informativno i zabavno, a u 20:15 vas očekuje nova epizoda kriminalističke serije "Tandem". Pravi filmski spektakl stiže u 21:12 s američkim vesternom "U dolini nasilja", dok kasnije navečer (23:01) možete pogledati završnicu miniserije "Herrhausen: Bankar i bomba".

20:15 Tandem

21:12 U dolini nasilja

23:01 Herrhausen: Bankar i bomba

RTL

RTL nudi večer punu uzbuđenja – nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), u 20:10 na rasporedu je nova epizoda serije "Divlje pčele", a zatim u 21:20 avanturistički reality show "Asia Express: Zmajeva ruta". Za kraj večeri, tu je "RTL Direkt" (22:40).

19:00 RTL Danas

20:10 Divlje pčele

21:20 Asia Express: Zmajeva ruta

22:40 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV večer je rezervirana za sport i domaće serije. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), u 20:20 slijedi "Supersport HNL", a odmah zatim i nova epizoda popularnih "Kumova" (20:25). U 22:25 gledatelji mogu uživati u kulinarskim izazovima uz "Masterchef".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Supersport HNL

20:25 Kumovi

22:25 Masterchef

RTL 2

RTL 2 donosi večer krimića i humora – od 18:10 "Djevojke na zadatku" zagrijavaju atmosferu, a od 19:00 i 19:45 slijede dvije epizode "Chicago u plamenu". Prava poslastica za ljubitelje kriminalističkih serija stiže u 20:50 s "Zločinačkim umovima", a za dozu smijeha tu su "Moderna obitelj" (21:35, 22:05) i "Teorija velikog praska" (22:30, 23:00).

18:10 Djevojke na zadatku

19:00 Chicago u plamenu

20:50 Zločinački umovi

21:35 Moderna obitelj

22:30 Teorija velikog praska

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

DOMA TV

Doma TV večeras je pravi izbor za ljubitelje napetih američkih i njemačkih serija. U 20:00 i 20:45 slijede dvije uzastopne epizode "FBI 2", potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" (21:25, 22:05), a kasnije i "Crna lista" (22:55).

18:25 Liječnica sa sela

19:00 Gorski spašavatelji

20:00 FBI 2

20:45 FBI 2

21:25 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:55 Crna lista

Filmski hitovi večeri:

Za prave filmoljupce, izdvajamo najbolje iz filmske ponude van glavnih kanala:

- "Dvije sestre za kralja" (Star Movies, 17:40) – Povijesna drama o ljubavnom trokutu na engleskom dvoru s Natalie Portman i Scarlett Johansson.

- "Hotel Grand Budapest" (Star Movies, 20:00) – Vizualno očaravajuća komedija Wesa Andersona s impresivnom glumačkom postavom.

- "Istrebljivač" (Star Movies, 22:05) – Kultni SF triler Ridleyja Scotta, nezaobilazan za ljubitelje žanra.

- "U dolini nasilja" (HRT 2, 21:12) – Vestern s Ethanom Hawkeom i Johnom Travoltom.

- "Šahr-e ziba" (HTV 3, 21:49) – Hvaljena iranska drama o ljubavi i iskupljenju.

Neovisno jeste li fan napetih serija, domaćih kvizova, humora ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

*uz korištenje AI-ja



