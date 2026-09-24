Donosimo pregled najboljeg što nude domaći TV kanali večeras od 18 do 23 sata – izdvajamo najzanimljivije serije, informativne emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, informativnih emisija i napetih filmova. Izabrali smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te preporučujemo najzanimljivije filmske hitove s filmskih kanala!
HRT 1
HRT 1 donosi večer punu raznolikosti. Nakon popularnog kviza "Potjera" (18:05), slijedi informativni "Dnevnik 2" (19:00), a zatim i "LOTO 6" (20:07) koji uvijek privlači brojne gledatelje. U 20:15 na rasporedu je dokumentarni film "Moja obitelj plavetnih kitova", dok ljubitelje dramskih serija u 21:14 očekuje završnica treće sezone serije "Ritam srca". Za kraj večeri, "Otvoreno" (22:15) donosi aktualne društvene teme.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 6
20:15 Moja obitelj plavetnih kitova
21:14 Ritam srca (finale sezone)
22:15 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje informativno i zabavno, a u 20:15 vas očekuje nova epizoda kriminalističke serije "Tandem". Pravi filmski spektakl stiže u 21:12 s američkim vesternom "U dolini nasilja", dok kasnije navečer (23:01) možete pogledati završnicu miniserije "Herrhausen: Bankar i bomba".
20:15 Tandem
21:12 U dolini nasilja
23:01 Herrhausen: Bankar i bomba
RTL
RTL nudi večer punu uzbuđenja – nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), u 20:10 na rasporedu je nova epizoda serije "Divlje pčele", a zatim u 21:20 avanturistički reality show "Asia Express: Zmajeva ruta". Za kraj večeri, tu je "RTL Direkt" (22:40).
19:00 RTL Danas
20:10 Divlje pčele
21:20 Asia Express: Zmajeva ruta
22:40 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV večer je rezervirana za sport i domaće serije. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), u 20:20 slijedi "Supersport HNL", a odmah zatim i nova epizoda popularnih "Kumova" (20:25). U 22:25 gledatelji mogu uživati u kulinarskim izazovima uz "Masterchef".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Supersport HNL
20:25 Kumovi
22:25 Masterchef
RTL 2
RTL 2 donosi večer krimića i humora – od 18:10 "Djevojke na zadatku" zagrijavaju atmosferu, a od 19:00 i 19:45 slijede dvije epizode "Chicago u plamenu". Prava poslastica za ljubitelje kriminalističkih serija stiže u 20:50 s "Zločinačkim umovima", a za dozu smijeha tu su "Moderna obitelj" (21:35, 22:05) i "Teorija velikog praska" (22:30, 23:00).
18:10 Djevojke na zadatku
19:00 Chicago u plamenu
20:50 Zločinački umovi
21:35 Moderna obitelj
22:30 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV večeras je pravi izbor za ljubitelje napetih američkih i njemačkih serija. U 20:00 i 20:45 slijede dvije uzastopne epizode "FBI 2", potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" (21:25, 22:05), a kasnije i "Crna lista" (22:55).
18:25 Liječnica sa sela
19:00 Gorski spašavatelji
20:00 FBI 2
20:45 FBI 2
21:25 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:55 Crna lista
Filmski hitovi večeri:
Za prave filmoljupce, izdvajamo najbolje iz filmske ponude van glavnih kanala:
- "Dvije sestre za kralja" (Star Movies, 17:40) – Povijesna drama o ljubavnom trokutu na engleskom dvoru s Natalie Portman i Scarlett Johansson.
- "Hotel Grand Budapest" (Star Movies, 20:00) – Vizualno očaravajuća komedija Wesa Andersona s impresivnom glumačkom postavom.
- "Istrebljivač" (Star Movies, 22:05) – Kultni SF triler Ridleyja Scotta, nezaobilazan za ljubitelje žanra.
- "U dolini nasilja" (HRT 2, 21:12) – Vestern s Ethanom Hawkeom i Johnom Travoltom.
- "Šahr-e ziba" (HTV 3, 21:49) – Hvaljena iranska drama o ljubavi i iskupljenju.
Neovisno jeste li fan napetih serija, domaćih kvizova, humora ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!
*uz korištenje AI-ja
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