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SERIJE, FILMOVI, EMISIJE...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: HRT
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Ne propustite večeras 1. listopada najbolje iz TV programa: donosimo pregled najvažnijih emisija i serija na glavnim kanalima te izbor najboljih filmova, uključujući Indiana Jonesa i Pakleni šund!

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Večeras nas očekuje prava TV poslastica! Glavni domaći kanali nude pregršt napetih serija, zanimljivih dokumentaraca i zabavnih emisija, dok filmski kanali donose kultne naslove koje ne smijete propustiti. Evo što vas čeka u udarnom terminu – od 18 do 23 sata.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, nakon čega slijedi informativni "Dnevnik 2" u 19:00. U 20:15 pogledajte zabavni dokumentarni film "PutoKnjaz", a odmah potom, u 21:12, intrigantnu dokumentarnu seriju o skrivenim opasnostima umjetne inteligencije. Za kraj večeri, tu je "Otvoreno" u 22:15, emisija koja donosi najvažnije teme dana.

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 PutoKnjaz
21:12 Skrivene opasnosti umjetne inteligencije s Hannom Fry
22:15 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras uživajte u ležernom ritmu s dokumentarnom serijom "Samo lagano" od 18:36, a potom slijedi kriminalistička serija "Tandem" u 20:15. Hrvatski film "Proslava" na rasporedu je u 21:02, a za ljubitelje napetih serija tu je "Zaljev" u 22:29.

18:36 Samo lagano
20:15 Tandem
21:02 Proslava
22:29 Zaljev

RTL 

RTL donosi novu epizodu popularne serije "Divlje pčele" u 20:15, nakon čega slijedi uzbudljivi reality "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:25. Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 23:00.

20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
23:00 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV 

Nova TV i večeras donosi svoje adute: u 20:20 ne propustite omiljenu dramsku seriju "Kumovi", a nakon nje, u 21:20, slijedi humoristična "Slučajna obitelj". Za kulinarske entuzijaste, "Masterchef" počinje u 22:30.

20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:30 Masterchef

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 će vas od 21:00 zabaviti s "Zločinačkim umovima", a potom slijede hit-komedije "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" za opuštanje pred spavanje.

21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:40 Teorija velikog praska

98398094
Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV 

Doma TV večeras nudi napetu akciju i kriminalistiku: od 20:00 gledajte "FBI 3", a zatim "Zakon i red: Odjel za žrtve" od 21:25. Prava poslastica za sve ljubitelje američkih kriminalističkih serija!

20:00 FBI 3
21:25 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:55 Crna lista

Filmovi večeras 

20:00 "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje" (Star Movies) – Legendarni arheolog vraća se u novoj pustolovini punoj akcije i misterija.

22:40 "Pakleni šund" (Star Movies) – Kultni film Quentina Tarantina koji je obilježio modernu kinematografiju.

22:10 "Svi znaju sve" (HTV 3) – Napeti triler Asghara Farhadija s Penélope Cruz i Javierom Bardemom.

01:05 "Vrisak" (Nova TV) – Horor klasik koji je redefinirao žanr.

18:00 "Mlađa punoljetnica" (Star Movies) – Šarmantna komedija za lagani početak večeri.

*uz korištenje AI-ja
 

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