Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer na TV-u donosi bogat izbor vrhunskih emisija, serija i filmova na najgledanijim domaćim kanalima. Za vas smo izdvojili najvažnije naslove i najbolje filmske hitove koje svakako vrijedi pogledati!

HRT 1

HRT 1 večeras donosi napetu zabavu i akciju. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi "Superpotjera" (20:15) – omiljeni kviz u kojem natjecatelji odmjeravaju znanje protiv superkvizaša. Uzbuđenje se nastavlja s filmskim hitom "Majstori iluzije 2" (21:20), nastavkom popularnog akcijskog trilera o genijalnim iluzionistima.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Superpotjera

21:20 Majstori iluzije 2

HRT 2

Zagreb: Goran Bare&Majke u Areni Zagreb | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Na HRT 2 vas očekuje večer ispunjena dokumentarcima i sportom. Glazbeni dokumentarac "In memoriam Goran Bare: Koncert, Dom sportova 2022." (18:58) podsjetit će vas na legendarnog rockera, a potom slijedi intrigantni dokumentarac "Američki princ - J. F. K. mlađi" (20:16). Sportski entuzijasti uživat će u "Stadionu" (21:00), dok kasnije navečer možete saznati sve o Real Madridu u dokumentarnoj seriji (22:04).

18:58 In memoriam Goran Bare: Koncert, Dom sportova 2022.

20:16 Američki princ - J. F. K. mlađi

21:00 Stadion

22:04 Real Madrid - Bijela legenda

RTL

RTL večeras nudi uzbudljive trilere i zabavu. Nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), ne propustite napeti triler "Male stvari" (20:15) koji će vas držati prikovanima uz ekran. Za ljubitelje reality zabave, tu je "Love Island Adria" od 23:05.

19:00 RTL Danas

20:15 Male stvari

23:05 Love Island Adria

NOVA TV

Foto: Luka Dubroja

Na NOVA TV večer je rezervirana za spektakularni show "Supertalent" (20:15), gdje vas očekuju nevjerojatni talenti iz cijele Hrvatske. Kasnije slijedi romantična komedija "Unaprijeđena" (22:55) za opušten završetak vikenda.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Supertalent

22:55 Unaprijeđena

RTL 2

RTL 2 donosi večer punu popularnih serija. Akcija i drama u "Chicago u plamenu" (20:00), a potom "Zločinački umovi" (21:00). Za ljubitelje smijeha, tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" od 21:40 nadalje.

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:40 Prijatelji

22:45 Teorija velikog praska

Doma TV

Na Doma TV večeras vas očekuju kriminalističke napetosti i filmski hitovi. "Specijalisti: Beč" (18:55) rješavaju najteže slučajeve, a zatim slijedi akcijski film "Posljednji posao" (20:00). Za ljubitelje akcije, "Obračun s Jakuzom" (21:45) sa Stevenom Seagalom donosi pravu dozu adrenalina.

18:55 Specijalisti: Beč

20:00 Posljednji posao

21:45 Obračun s Jakuzom

Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

- Razvedi me, zavedi me" (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija u kojoj bivši supružnici otkrivaju da možda ipak nisu završili svoju ljubavnu priču.

- Igra skrivača" (Star Movies, 22:05) – Napeti triler s elementima horora koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.

- "Obračun s Jakuzom" (Doma TV, 21:45) – Steven Seagal u borbi protiv japanske mafije, pravi izbor za ljubitelje akcije.

- "Da Vincijev kod" (Doma TV, 23:35) – Misteriozni triler s Tomom Hanksom o potrazi za tajnom Svetog Grala.

- "Zločesti Djed Mraz" (Star Movies, 18:05) – Crna komedija s Billyjem Bobom Thorntonom u ulozi najgoreg Djeda Mraza kojeg ste ikad vidjeli.

Bilo da ste za napetost, smijeh ili misterij, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!