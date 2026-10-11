Obavijesti

Show

Komentari 0
TV PROGRAM

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nedjeljna večer na TV-u donosi bogat izbor vrhunskih emisija, serija i filmova na najgledanijim domaćim kanalima. Za vas smo izdvojili najvažnije naslove i najbolje filmske hitove koje svakako vrijedi pogledati

Admiral

Nedjeljna večer na TV-u donosi bogat izbor vrhunskih emisija, serija i filmova na najgledanijim domaćim kanalima. Za vas smo izdvojili najvažnije naslove i najbolje filmske hitove koje svakako vrijedi pogledati!

HRT 1

HRT 1 večeras donosi napetu zabavu i akciju. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi "Superpotjera" (20:15) – omiljeni kviz u kojem natjecatelji odmjeravaju znanje protiv superkvizaša. Uzbuđenje se nastavlja s filmskim hitom "Majstori iluzije 2" (21:20), nastavkom popularnog akcijskog trilera o genijalnim iluzionistima.

19:00 Dnevnik 2
20:15 Superpotjera
21:20 Majstori iluzije 2

HRT 2

Zagreb: Goran Bare&Majke u Areni Zagreb
Zagreb: Goran Bare&Majke u Areni Zagreb | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Na HRT 2 vas očekuje večer ispunjena dokumentarcima i sportom. Glazbeni dokumentarac "In memoriam Goran Bare: Koncert, Dom sportova 2022." (18:58) podsjetit će vas na legendarnog rockera, a potom slijedi intrigantni dokumentarac "Američki princ - J. F. K. mlađi" (20:16). Sportski entuzijasti uživat će u "Stadionu" (21:00), dok kasnije navečer možete saznati sve o Real Madridu u dokumentarnoj seriji (22:04).

18:58 In memoriam Goran Bare: Koncert, Dom sportova 2022.
20:16 Američki princ - J. F. K. mlađi
21:00 Stadion
22:04 Real Madrid - Bijela legenda

RTL

RTL večeras nudi uzbudljive trilere i zabavu. Nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), ne propustite napeti triler "Male stvari" (20:15) koji će vas držati prikovanima uz ekran. Za ljubitelje reality zabave, tu je "Love Island Adria" od 23:05.

19:00 RTL Danas
20:15 Male stvari
23:05 Love Island Adria

NOVA TV

Foto: Luka Dubroja

Na NOVA TV večer je rezervirana za spektakularni show "Supertalent" (20:15), gdje vas očekuju nevjerojatni talenti iz cijele Hrvatske. Kasnije slijedi romantična komedija "Unaprijeđena" (22:55) za opušten završetak vikenda.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Supertalent
22:55 Unaprijeđena

RTL 2

RTL 2 donosi večer punu popularnih serija. Akcija i drama u "Chicago u plamenu" (20:00), a potom "Zločinački umovi" (21:00). Za ljubitelje smijeha, tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" od 21:40 nadalje.

20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:40 Prijatelji
22:45 Teorija velikog praska

Doma TV

Na Doma TV večeras vas očekuju kriminalističke napetosti i filmski hitovi. "Specijalisti: Beč" (18:55) rješavaju najteže slučajeve, a zatim slijedi akcijski film "Posljednji posao" (20:00). Za ljubitelje akcije, "Obračun s Jakuzom" (21:45) sa Stevenom Seagalom donosi pravu dozu adrenalina.

18:55 Specijalisti: Beč
20:00 Posljednji posao
21:45 Obračun s Jakuzom

Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

- Razvedi me, zavedi me" (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija u kojoj bivši supružnici otkrivaju da možda ipak nisu završili svoju ljubavnu priču.
- Igra skrivača" (Star Movies, 22:05) – Napeti triler s elementima horora koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.
- "Obračun s Jakuzom" (Doma TV, 21:45) – Steven Seagal u borbi protiv japanske mafije, pravi izbor za ljubitelje akcije.
- "Da Vincijev kod" (Doma TV, 23:35) – Misteriozni triler s Tomom Hanksom o potrazi za tajnom Svetog Grala.
- "Zločesti Djed Mraz" (Star Movies, 18:05) – Crna komedija s Billyjem Bobom Thorntonom u ulozi najgoreg Djeda Mraza kojeg ste ikad vidjeli.

Bilo da ste za napetost, smijeh ili misterij, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ivana i Domagoj Vida slave 13. godišnjicu braka: Ona objavila fotografiju u narodnoj nošnji
'OPET BIH IZABRALA TEBE'

Ivana i Domagoj Vida slave 13. godišnjicu braka: Ona objavila fotografiju u narodnoj nošnji

Na svom Instagram profilu Ivana Vida objavila je fotografiju sa suprugom na kojoj oboje nose narodne nošnje te mu uputila nježne riječi povodom 13. godišnjice braka
FOTO Maja Šuput i Tedeschi ml. izmjenjivali nježnosti, a fotke s proslave otkrile još detalja
BEZ FILTERA

FOTO Maja Šuput i Tedeschi ml. izmjenjivali nježnosti, a fotke s proslave otkrile još detalja

Pjevačica se pohvalila fotografijama s glamuroznog slavlja u Beogradu. Na njima poziraju njeni nasmiješeni prijatelji, ali i novi partner Emil Tedeschi mlađi. No 'osvanule' su i malo drugačije fotografije
Slavni su i uspješni, ali jeste li znali da su u rodu? Ova braća i sestre osvojili su Hollywood
FOTO

Slavni su i uspješni, ali jeste li znali da su u rodu? Ova braća i sestre osvojili su Hollywood

Neki su zajedno odrastali pred kamerama, drugi su krenuli potpuno različitim putevima, no svima je zajedničko da su ostvarili zavidne karijere. Od braće Hemsworth do sestara Olsen, donosimo pregled najpoznatijih braće i sestara iz svijeta slavnih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026