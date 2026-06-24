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ZADNJI DAN FESTIVALA

Evo tko danas svira na INmusicu

Piše Maša Mai Čigir,
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Evo tko danas svira na INmusicu
Zagreb: Gorillaz nastupili na InMusic festivalu 2026. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Prva dva dana publiku na Jarunu oduševili su Manic Street Preachers, KT Tunstall, Gorillaz, Sprints i mnogi drugi...

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Danas završava 18. INmusic festival koji se održava na zagrebačkom Jarunu, a koji je privukao mnogobrojne posjetitelje iz cijele Europe. Prva dva dana nastupala su brojna slavna glazbena imena kao što su Manic Street Preachers, Gorillaz, KT Tunstall, Jack White, Jehnny Beth, Sprints te mnogi drugi...

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Danas će na Main Stageu prvi zasvirati Korka u 16.45, a nakon njih u 17.30 kreće Nonnui. Od 18.15 očekuje se nastup benda Yonaka dok će IDLES sa svojim nastupom krenuti u 20.30. Za kraj u 23.00 očekuje nas nastup legendarnih Kings of Leon. 

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LHD prvi će nastupiti na World Stageu u 17.15, a nakon njih slijede Omar Dahl i Dry Cleaning. 

Hidden Stage u 19.00 otvara Out Of Civilization, zatim Mučin, Insan, Neven, Maria Iskariot, a nešto nakon dva ujutro večer će zaključiti Dub by Jah Vuki & Hvala Sven (AKC Attack). 

Cijeli raspored za treći dan INmusica pogledajte OVDJE.

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