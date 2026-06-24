Evo tko danas svira na INmusicu

Danas završava 18. INmusic festival koji se održava na zagrebačkom Jarunu, a koji je privukao mnogobrojne posjetitelje iz cijele Europe. Prva dva dana nastupala su brojna slavna glazbena imena kao što su Manic Street Preachers, Gorillaz, KT Tunstall, Jack White, Jehnny Beth, Sprints te mnogi drugi...

Danas će na Main Stageu prvi zasvirati Korka u 16.45, a nakon njih u 17.30 kreće Nonnui. Od 18.15 očekuje se nastup benda Yonaka dok će IDLES sa svojim nastupom krenuti u 20.30. Za kraj u 23.00 očekuje nas nastup legendarnih Kings of Leon.

LHD prvi će nastupiti na World Stageu u 17.15, a nakon njih slijede Omar Dahl i Dry Cleaning.

Hidden Stage u 19.00 otvara Out Of Civilization, zatim Mučin, Insan, Neven, Maria Iskariot, a nešto nakon dva ujutro večer će zaključiti Dub by Jah Vuki & Hvala Sven (AKC Attack).

Cijeli raspored za treći dan INmusica pogledajte OVDJE.