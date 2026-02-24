Evo tko je Dave kojem se Ivana Knoll zahvalila u 'vrućoj' objavi

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll nedavno je ostvarila, kako je sama opisala, jedan od svojih životnih snova. Nakon što je svjetsku slavu stekla na tribinama nogometnih prvenstava, Knoll se posvetila karijeri DJ-ice, a kruna dosadašnjeg rada bio je njezin debitantski nastup u kultnom noćnom klubu LIV u Miamiju. Tim se uspjehom pohvalila na društvenim mrežama, gdje je u emotivnoj objavi zahvalila čovjeku imena "Dave", istaknuvši ga kao ključnu figuru koja joj je pomogla na putu do uspjeha.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Prije otprilike osam godina studirala sam u Zagrebu, sanjajući o životu u Miamiju, mjestu u kojem nikad nisam ni bila. Sve u vezi SAD-a činilo se tako daleko, gotovo nestvarno - napisala je Knoll i dodala kako joj je prijatelj tada spomenuo "tipa po imenu Dave" koji je "glavni čovjek u Miamiju".

- Četiri godine kasnije preselila sam se u Miami. Upoznala sam Davea. Sada debitiram u LIV-u. Život je lud kad ne odustaneš od sna koji se nekad činio nemogućim - poručila je.

Tko je David Grutman?

Misteriozni "Dave" zapravo je David Grutman, 49-godišnji poduzetnik i ugostiteljski mogul, poznatiji pod nadimkom "kralj noćnog života u Miamiju", navodi Sun.

On je osnivač tvrtke Groot Hospitality, koja stoji iza nekih od najpoznatijih i financijski najuspješnijih klubova i restorana na svijetu, a njegova priča o uspjehu započela je daleko od glamura i VIP salona.

Neki od njegovih poslovnih partnera su i velike zvijezde. S glazbenikom Pharellom Williamsom ima hotel i restoran, dok s Bad Bunnyjem, glazbenikom koji je ove godine nastupio na poluvremenu Super Bowla, ima restoran Gekko.