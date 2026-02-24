Obavijesti

Show

Komentari 0
OSTVARILA SVOJE SNOVE

Evo tko je Dave kojem se Ivana Knoll zahvalila u 'vrućoj' objavi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo tko je Dave kojem se Ivana Knoll zahvalila u 'vrućoj' objavi
Foto: Facebook

Nekoć 'vatrena' navijačica, sada DJ-ica, Ivana Knoll je u objavi zahvalila Daveu, kojeg je navela kao ključnu figuru koja je pomogla na putu do uspjeha. Iza nadimka Dave zapravo je David Grutman

Admiral

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll nedavno je ostvarila, kako je sama opisala, jedan od svojih životnih snova. Nakon što je svjetsku slavu stekla na tribinama nogometnih prvenstava, Knoll se posvetila karijeri DJ-ice, a kruna dosadašnjeg rada bio je njezin debitantski nastup u kultnom noćnom klubu LIV u Miamiju. Tim se uspjehom pohvalila na društvenim mrežama, gdje je u emotivnoj objavi zahvalila čovjeku imena "Dave", istaknuvši ga kao ključnu figuru koja joj je pomogla na putu do uspjeha.

POGLEDAJTE GALERIJU: 

33
Foto: Facebook

- Prije otprilike osam godina studirala sam u Zagrebu, sanjajući o životu u Miamiju, mjestu u kojem nikad nisam ni bila. Sve u vezi SAD-a činilo se tako daleko, gotovo nestvarno - napisala je Knoll i dodala kako joj je prijatelj tada spomenuo "tipa po imenu Dave" koji je "glavni čovjek u Miamiju".

POKAZALA UMIJEĆE FOTO Bome se promijenila! Evo kako je Knoll izgledala 2021., u kožnim hlačama plesala na šipci
FOTO Bome se promijenila! Evo kako je Knoll izgledala 2021., u kožnim hlačama plesala na šipci

- Četiri godine kasnije preselila sam se u Miami. Upoznala sam Davea. Sada debitiram u LIV-u. Život je lud kad ne odustaneš od sna koji se nekad činio nemogućim - poručila je.

Tko je David Grutman? 

Misteriozni "Dave" zapravo je David Grutman, 49-godišnji poduzetnik i ugostiteljski mogul, poznatiji pod nadimkom "kralj noćnog života u Miamiju", navodi Sun

NAJAVILA NASTUPE FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi
FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi

On je osnivač tvrtke Groot Hospitality, koja stoji iza nekih od najpoznatijih i financijski najuspješnijih klubova i restorana na svijetu, a njegova priča o uspjehu započela je daleko od glamura i VIP salona.

Neki od njegovih poslovnih partnera su i velike zvijezde. S glazbenikom Pharellom Williamsom ima hotel i restoran, dok s Bad Bunnyjem, glazbenikom koji je ove godine nastupio na poluvremenu Super Bowla, ima restoran Gekko. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda
OBJAVILA SEKSI FOTKE

Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda

Riječka manekenka Barbara Šegetin ušla je u Big Brother kuću u regionalnoj verziji showa 2015. godine, sa svojom sestrom Tinom. Evo kako ona sada izgleda
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 24. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...
FOTO Ona ima 61 godinu?! Moš' mislit'! Monica Bellucci zasjala u Londonu, evo kako se mijenjala
BEZVREMENSKA LJEPOTA

FOTO Ona ima 61 godinu?! Moš' mislit'! Monica Bellucci zasjala u Londonu, evo kako se mijenjala

Glamurozna i elegantna, Monica Bellucci prošetala je crvenim tepihom i plijenila pozornost...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026