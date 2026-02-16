Evo tko je sve bio u stručnom žiriju u finalu Dore 2026.

Za razliku od polufinala Dore, gdje je glavnu riječ imala publika, u finalu je pobjednik odlučen kombinacija glasova gledatelja i stručnih ocjenjivačkih sudova u omjeru 50:50. Bodove je dodijelilo ukupno osam žirija. Četiri domaća žirija smještena su u HRT-ovim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a njima su se pridružila i četiri međunarodna žirija iz San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške i Luksemburga.

Svaki žiri sastavljen je od tri glazbena profesionalca, poput producenata, skladatelja i glazbenih kritičara, čime se osigurava stručna procjena pjesama, a ovo su ljudi koji su ove godine bili u žiriju u četiri hrvatska grada.

Zagreb

Zagrebački žiri okupio je iskusna imena iz radijskog i produkcijskog svijeta te etabliranu glazbenu umjetnicu. Tu su bili Dinko Komadina, radijski voditelj i glavni urednik Hrvatskog radija, Predrag Martinjak, glazbeni producent, te Marija Husar, pjevačica s dugogodišnjom karijerom na domaćoj sceni.

Žiri HRT centra Split

Split je donosi spoj medijskog iskustva i dalmatinske glazbene tradicije. U žiriju su bili Vedran Očašić, radijski voditelj Hrvatskog radija Split, Tomislav Mrduljaš, glazbeni producent i skladatelj, te legendarna pjevačica Zorica Kondža.

Žiri HRT centra Rijeka

Riječki centar predstavljao je snažan naglasak na suvremeni pop izraz i uredničko iskustvo. U žiriju su bili Albert Petrović, glazbeni urednik Hrvatskog radija Rijeka, te pjevačice Eni Jurišić i Iva Močibob.

Žiri HRT centra Osijek

Osijek je okupio kombinaciju uredničke struke, produkcije i vokalne interpretacije. Članovi su bili Zvonimir Mandić, glazbeni urednik Hrvatskog radija Osijek, Meri Andraković, pjevačica prepoznatljiva po snažnoj interpretaciji, te Goran Dragaš, glazbeni producent.

Podsjetimo, u finalu je riječki žiri svoj glas dao Steli Rade i pjesmi 'Nema te', a isto je odlučio i zagrebački žiri. Split je svoj maksimalni broj bodova dao grupi Lelek, kao i osječki žiri.