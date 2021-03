Fabijan Pavao Medvešek (28) novo je lice na sceni i već je osvojio gledatelje ispred malih ekrana. Glumački je kameleon koji bez problema može biti, npr., Freddie Mercury ili se prerušiti u ženu.

Bio je svećenik u seriji 'Na granici', policajac u 'Dar Maru', a pobijedio je i u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Sada je 'uskočio' u prvu veliku dramsku ulogu u Machiavellijevoj predstavi 'Mandragola', čija bi premijera trebala biti u petak, 12. ožujka u Komediji. Bit će to prvi komad koji se igra u tom kazalištu nakon više od godine dana, a talijanski književnik napisao ju je prije 500-tinjak godina.

Medvešek igra Callimaca, dečka koji se pretvara da je liječnik koji liječi neplodnost da bi zaveo Lucreziju, suprugu bogatog starca Nicije. Kako nam je Fabijan ispričao, uloga mu se svidjela i fasciniran je time da je tekst i nakon toliko godina i dalje primjenjiv na današnje vrijeme i publiku.

- Ludo je to da su ljudi bili u stanju o takvoj problematici govoriti prije 500 godina, i da je to i danas aktualna tema. Ništa se nije promijenilo. Ta želja za tuđim i želja za nečim što se ne može imati je urođena u svakog od nas. To su sitnice koje su upisane u nama i nevjerojatno mi je da je netko prije toliko godina zabilježio to što mi sada igramo i svi se mogu poistovjetiti - kaže.

Prošla godina, a i početak ove pokazao je mnogima da smo zaboravili na prave životne vrijednosti. Brojni kulturnjaci mjesecima su bili bez posla, pokušavali su se snaći na vlastite načine, a neki su se okušali i u online kazalištu. Iako svjestan da ono nikad neće moći zamijeniti kazalište, Fabijanu je drago što ljudi razmišljaju izvan okvira i što su smislili nešto što je okupiralo njih same i financijski im pomoglo, ali i ostavilo publiku u kontaktu s glumom.

- Ova nova situacija je nešto što nismo mogli očekivati pa mi je i taj pokušaj da se preko ekrana prenese predstava isto super, koliko god je istina da se to nikad ne može mjeriti s pravim kazalištem. Ta zajednička borba svih kulturnjaka je nevjerojatna. Ovo s online kazalištem je bila dobra ideja i treba uvijek razmišljati što se još može napraviti jer tako dođemo do nekih stvari koje ti inače ni u ludilu ne bi pale na pamet - pojašnjava.

Premijera 'Mandragole' trebala je biti još prošle godine, ali pandemija, rigorozne epidemiološke mjere, ograničenja o broju ljudi u kazalištu, ali i potres koji je oštetio kazalište, doveli su do toga da ćemo je tek sada moći pogledati na kazališnim daskama. Medvešeka to više ništa ne čudi jer kaže - takva su vremena. Sada će svi morati biti na posebnom oprezu da se ne razbole jer će u protivnom sve ponovno morati stati. Rekao nam je da mu je bilo malo naporno stalno se 'vraćati' i ponavljati taj tekst.

- Teško je kad se pripremiš i prekinu te usred tvoje koncentracije koju gradiš dva, tri tjedna prije premijere i kažu da se otkazuje. Ali to je sada tako i moramo živjeti s tim. Bili smo suzdržani na neki način i nismo mogli izvoditi predstave, ali sad kad nam se pružila prilika da ćemo to opet moći, siguran sam da ćemo dati 300 posto. Ma dajemo i inače sve od sebe, ali sad će to biti poseban žar - govori.

Kao što su potvrdili mnogi iskusni glumci i kazališni fanatici, najbolje je doći pogledati predstavu kad je 10., 15. izvedba. Tada su glumci potpuno uvježbani, znaju kako publika diše i tad sve dođe do izražaja. Iako, naravno, to ne umanjuje važnost premijere. Ona ima svoju čar upravo zato što se izvodi prvi put. Rock-opera 'Jesus Christ Superstar' sada se ne može igrati jer je minimalno 70, 80 ljudi na sceni, ali čim budu uvjeti dopuštali, Medvešek će ponovno zasjati kao Juda. Nije tajna da glumac obožava mjuzikle, a u ovom su Jude bili i Noa Rupčić i Ervin Baučić, od kojeg je naš današnji protagonist mnogo naučio.

U seriji 'Na granici' utjelovio je svećenika. Kaže da mu očito s razlogom dolaze takve kontradiktorne uloge da bi život vidio kako se nosi s tim. Da je godina kao i svaka dosad, s puno posla, kad ljudi ne stignu ni predahnuti i zbog obveza zanemaruju druge njima važne stvari, Fabijan bi se možda i 'pobunio' na to koliko je stvari imao u jednom trenutku - snimanje 'Dar Mara', finale 'TLZP-a' i predstave u riječkom HNK. No sad mu je bilo drago što je uopće imao posla.

Fabijan je odrastao u glumačkoj obitelji; otac mu je poznati glumac i redatelj Rene Medvešek, a majka profesorica likovne kulture Milena Matijević Medvešek, dok mu je stric glumac Sven Medvešek. Još kao mali odlazio je u kazališta, a onda bi se popeo i na pozornicu.

- To mi je neizmjerno obilježilo život. Jedna meni od najboljih predstava je ‘Č.P.G.A.’, koju je radio moja tata u ZKM-u, nakon koje sam razgledao kuću kroz koju oni hodaju tijekom izvedbe, sve te maske, rekvizite... Činilo mi se kao da sam ušao u neki film. I to se jako duboko urezalo u mene - prisjetio se djetinjstva pa nastavio:

- Neki glumci su mi bili toliko upečatljivi, bilo mi je teško pojmiti da su prijatelji mog tate negativci u predstavi. Urša Raukar je u toj predstavi bila vještica. Jao, bila je grozna i kad sam je uživo vidio, bojao sam je se cijelo vrijeme mog odrastanja. I pitao sam se zašto se moj tata druži s vješticom (smijeh). Poslije sam je upoznao, odlična je, ma genijalna, obiteljski smo prijatelji.

U životu su mu uzor roditelji, koji su ga naučili da se prema drugima odnosi onako kako bi želio da se i ljudi prema njemu odnose. Osjećao je pritisak zbog oca i strica koji su bili uspješni u istoj profesiji kojom se i on krenuo baviti.

- Moje prezime je neko vrijeme u tom poslu i oko mene, kad god bi se s nekim upoznavao, spominjali bi tatu ili strica. Oboje su nevjerojatni i napravili su super stvari, tako da mi je baš drago da sam njihov netko. Nadam se da će ljudi jednog dana suditi meni po onome što sam ja napravio jer se nadam da ću moći nastaviti u smjeru u kojem su i oni išli - govori. Velika podrška mu je i dugogodišnja djevojka Karla. Prohodali su u srednjoj školi.

- Ni sam tad nisam znao ‘di mi je glava, di mi je rep’. Htio sam na Akademiju, ona me pripremila za državnu maturu. Izdržala me i na Akademiji, gdje sam bio 12 sati dnevno, gdje živiš život za koji ona nema pojma kako izgleda, ali te podržava. Siguran sam da jako puno toga, ako ne i sve, ne bih postigao bez nje. Imao bih manje volje, tako da sve što sam uspio, uspio sam zahvaljujući njoj - hvalio ju je Medvešek. Za kraj nam je otkrio da sanja o inozemnoj karijeri.

- Želim snimiti pravi film u Hrvatskoj, ali volio bih snimiti i film ili seriju vani. Želim putovati zbog svojeg posla, iskusiti taj moment potpune promjene svega. I jako želim ulogu u mjuziklu u Europi ili Americi, da osjetim kad je to kad se izvodi na drugom jeziku. Zanima me je li to onako kako ja to zamišljam jer ako je, onda ću imati drukčije planove. A ako nije, bar sam saznao pa da se ne pitam uvijek kako bi to bilo - ispričao je.