Facu iz "Seks i grada" prate skandali, brojne kolegice su ga optužile za napastovanje

Christopher David Noth rođen je u Winsconsinu, a odrastao u Connecticutu. Njegovi roditelji rastali su se kada mu je bilo 10, a godinu kasnije otac mu je poginuo u prometnoj nesreći. Glumac je komentirao kasnije u intervjuima kako mu je očeva smrt ostavila ogromnu prazninu u životu. Kao dječak Noth je često upadao u nevolje. Policija ga je lovila zbog vožnje bez vozačke, konzumiranja droga i vandalizma. Nakon što se ukradenim autom zabio u susjedovu kuću, Notha je majka poslala u internat. Nakon srednje škole htio je postati pisac, no na fakultetu se zaljubio u glumu i kazalište.

Radio je kao konobar tijekom fakulteta kako bi spojio kraj s krajem, a jedno vrijeme je čistio kuće. Upisao je školu glume, no striktna pravila škole nisu studentima dozvoljavala da se bave kazalištem dok idu na predavanja kod njih. Chris Noth je u to vrijeme već glumio u nekoliko predstava te je izbačen iz škole zbog fotografije koja je osvanula u The New York Timesu. Bio je na audicijama za prestižne fakultete Julliard i Yale te se priključio dramskoj skupini na Yaleu, s kojom je nastupio u 25 predstava. Obožavao je kazalište, zbog kojeg je živio u New Yorku, no odlučio se preseliti u Los Angeles 80-ih godina jer od kazališta nije mogao živjeti.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Pojavio se i nekoliko serija i filmova. Na audiciju za seriju "Zakon i red" otišao je 1988. godine te je godinama glumio detektiva Mikea Logana, sve dok se nije posvađao s autorom serije Dickom Wolfom te je otpušten 1995. Od 1998. do 2004. godine glumio je Facu u seriji "Seks i grad" te je postao planetarno popularni ženskar. Ulogu je ponovio u filmovima "Seks i grad" te seriji "I tek tako...".

Fatalni Faca bio je ljubav života Carrie Bradshaw i tijekom serije su ga mnogi voljeli i mrzili u isto vrijeme, no privatno nije prečesto mijenjao partnerice.

Sex and the City actor Chris Noth relaxes shirtless on the beach in Miami | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

S manekenkom Beverly Johnson hodao je pet godina. Ona je navodno htjela pred oltar, ali Noth nije za to bio spreman. Nakon nje su ga povezivali s Winonom Ryder, ali o toj se vezi jako malo zna. kanadsku glumicu Taru Wilson upoznao je 2001. godine dok je konobario i vlastitom baru. Sedam godina kasnije par je dobio prvo dijete, a vjenčali su se 2012. Danas imaju dvoje djece te su i dalje zajedno, no njihov brak su posljednjih godina potresli skandali.

Prije četiri godine glumca su dvije žene optužile za seksualno napastovanje, no on je sve negirao. Kada je glumica Zoe Lister-Jones u javnost izašla s optužbama o napastovanju malo nakon toga, rekla je da je tijekom snimanja serije "Zakon i red" bio često pijan na setu te ju je često pipkao bez njezina dopuštenja. Na to se nadovezala i pjevačica Lisa Gentile, koja je rekla da ju je napastovao u New Yorku još 2002. godine. Noth je u tom trenutku izgubio sve projekte na kojima je radio, a u problemu je bio i njegov brak jer je prema optužbama nekoliko žena varao svoju suprugu. Otkazani su mu i ugovori u nekoliko serija te se zbog istog nije pojavio u nastavku "I tek tako...".