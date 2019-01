Fani Čapalija: 'Jedino što mi u životu nedostaje je biti majka'

Izazovne obline, oskudna obleka, prodoran pogled... Danas je takav kadar učestala pojava na profilima društvenih mreža anonimaca koji, sve češće i agresivnije, izgledom pokušavaju zaraditi koji ‘lajk’ više. Društveni trendovi tjeraju mnoge na to da žele postati zapaženi na račun izgleda ne bi li si olakšali ostvarivanje nekog, uglavnom, poslovnog cilja ili ambicije. No što kad seksepil obilježi ili definira nečiji životni stil? Koja je cijena ljepote i seksepila?

Kako se pjevačice, glumice i voditeljice nose sa statusom seks-simbola i što im on uopće donosi? Teret ili slavu? Bolju poslovnu priliku ili društvenu kritiku?

U serijalu 24sata ‘Biti seks-simbol’ ljepotice koje su obilježile protekle dekade u svojim ekskluzivnim ispovijestima govore o tajnama, usponima i padovima. U drugom nastavku Fani Čapalija priča o pobjedi na izboru za Miss i životu poslije...

Fani Čapalija (43) otputovala je na izbor za Miss svijeta kao tek druga Hrvatica koja sudjeluju na natjecanju i odmah sve oduševila ulaskom među pet najljepših djevojaka svijeta. Lentom se te godine okitila Jamajčanka Lisa Rene Hanna, a najljepšom Europljankom, Fani, ponosila se cijela Hrvatska.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Samozatajna Splićanka radovala se kad je sljedeće godine Branka Bebić Krstulović ponovila njezin uspjeh, te kad je Anica Kovač 1995. napravila korak dalje i ponijela lentu prve pratilje. Tih godina Hrvatska je briljirala u Sun Cityju, a o ljepoti i osobnosti njih tri i danas se govori. Mnogi su ih uspoređivali, rijetki bi izdvojili najljepšu među njima, ali posebice Splićani rado ističu nježnost i plahost Fani Čapalije.

Fani, kakva sjećanja budi taj 3. listopad 1993. i izbor za Miss Hrvatske?

- Lijepa i vesela, uvijek mi izmame osmijeh na lice. Nakon tog dana više ništa nije bilo isto.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Kako ste se osjećali kad su vas proglasili za Miss Hrvatske?

- Sjećam se velikog iznenađenja kada su izgovorili moje ime, tog osjećaja da su svi pogledi odjednom upereni u mene, male nervoze... Bila sam jako mlada i cijela ta atmosfera činila mi se gotovo filmskom.

Kako je uopće došlo do toga da se prijavite na natjecanje?

- Ponajprije mladenačka radoznalost, neke moje prijateljice su se prijavile pa sam i ja rekla “a zašto ne?”. U tim godinama ne oklijevate puno, jednostavno činite sve što vam je na umu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Je li vas itko odgovarao, rekao “što će ti to u životu”?

- Ne, svi smo bili vrlo uzbuđeni. Danas je klima drugačija, no to su bile prve godine izbora za Miss Hrvatske i zanimanje javnosti je bilo ogromno.

Kako su vaši pokojni roditelji reagirali na pobjedu? Tko je bio najponosniji?

- Bili su u blagom šoku, kao i ja. Ali istovremeno i najsretniji na svijetu. I majka i otac su bili iznimno ponosni na mene, premda su se pomalo brinuli da mi novostečena slava ne udari u glavu. No uspjela sam ostati s obje noge na zemlji.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Koliko vam je titula Miss Hrvatske promijenila život?

- Promijenila mi je život iz korijena no nije promijenila mene, a to je u konačnici bitno Mislim da nema goreg nego kada čovjek sam sebe ne prepoznaje.

Vrlo brzo došao je i izbor za Miss svijeta. Kako ste se tamo snašli, s kime družili prije finalne večeri?

- Kao što je to većinom slučaj, mi djevojke iz susjednih država smo se držale skupa. Sjećam se strke, gomile ljudi, fotoaparata... Bilo je pomalo zastrašujuće, ali i vrlo uzbudljivo.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Kakav su dojam na vas ostavile druge djevojke? Jeste li primijetili da postoji zavist među njima?

- Gdjegod je nekakvo nadmetanje postoji i zavist, no s tog natjecanja nemam nikakvih loših uspomena. Dapače, ozračje je bilo prijateljsko.

Tamo su bile i svjetski poznate face. Kako su se odnosili prema vama?

- Svi su bili iznimno ljubazni i upućivali nam riječi ohrabrenja i podrške. Iza svjetske slave i uspjeha većina njih je ustvari prizemljena i neopterećena.

Kako vas se dojmio Pierce Brosnan?

- Kao vrlo zgodan, šarmantan i zabavan, pravi džentlmen. Pravi James Bond!

Kad ste izgovorili onu čuvenu “It’s OK”, vidjelo se da imate tremu, da ste zbunjeni. Tko vas je kasnije ohrabrio, utješio?

- Danas mi je pomalo krivo zbog toga, ali trema je bila prejaka, imala sam i divne cimerice koje su me tješile. I, naravno, roditelje na telefonu.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Mislite li da bi bili među prve tri djevojke svijeta, da ste odgovorili drugačije?

- Teško mi je tako nešto procijeniti jer su izabrane djevojke bile uistinu prelijepe i svaka na svoj način posebne. Zadovoljna sam svojim uspjehom i kako je sve na kraju završilo.

Kako to da to kasnije niste iskoristili? Govorilo se, naime, da ćete lansirati parfem “It’s OK”?

- Nikada mi to nije bilo ozbiljno u planu, a ubrzo me i život odnio u nekom drugom smjeru.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kakva su bila vaša očekivanja nakon izbora i što se od svega ostvarilo?

- Razmišljala sam o nekim poslovnim potezima, no na kraju mi je nekako bilo važnije vratiti se kući, biti u svome gradu, s ljudima koje volim... Nisam se mogla zamisliti u dalekom svijetu kao žena od karijere.

U to vrijeme Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista... Bile su najplaćenije svjetske manekenke. Jeste li ikad pomislili ‘i ja mogu tako’?

- Ta era svjetskih ljepotica bila je uistinu jedinstvena, i mislim da se takav fenomen više ne može ponoviti. Ali iza njihovog uspjeha stoji strahovito puno rada, stresa i odricanja, na koje ja nisam bila spremna.

Jeste li ikad zažalili prijavu?

- Nikada nisam požalila jer je svako životno iskustvo dragocjeno, a iz ovoga sam i podosta naučila.

Koje su, konkretno, pozitivne a koje negativne strane takvih izbora?

- Prekrasno je upoznati toliko novih ljudi, naći se u situacijama o kojima ste do tada samo čitali i putovati do dalekih destinacija. No, sve to uz zdravu mjeru opreza jer, nažalost, nisu svi ljudi dobronamjerni.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Je li bilo trenutaka kad ste bili nesretni, plakali?

- Nisam imala vremena za plakanje jer su mi ti dani bili ispunjeni do posljednje sekunde. Ipak, nedostajao mi je roditeljski dom i jedva sam čekala vratiti se.

Kakve ste sve poslovne ponude dobivali nakon što ste ušli u top pet?

- Bilo je dosta zanimanja za mene iz manekenskog svijeta, ne samo iz Hrvatske nego i iz inozemstva, za snimanja, revije, tv reklame...

Kako je izgledao vaš povratak u Split?

Burno. Cijela moja obitelj, susjedi, prijatelji, znanci i neznanci, svi su se sjatili da me dočekaju. Atmosfera je bila nevjerojatna.

Od čega ste tada živjeli? Što ste uopće kao Miss Hrvatske trebali raditi?

Imala sam neke obaveze od strane direkcije, a u ostalo vrijeme jedan kraći period bavila sam se manekenstvom. Često se zaboravlja da Miss ne treba samo biti lijepa i dotjerana, nego mora i dostojno predstavljati svoju zemlju u svakom trenutku.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jeste li primijetili drukčije ponašanje ljudi prema vama?

- Naravno, premda se to srećom nije dogodilo s meni najbliskijim ljudima a oni su, u konačnici, i jedini uistinu bitni. Za njih sam bila i ostala Fani.

Pretpostavljam da su vam muškarci nudili skinuti zvijezde s neba. Što pamtite?

- Nije važno što su mi nudili, nego što sam ja od ponuđenog prihvatila. Odlučila sam ostati svoja i čekati pravu ljubav, koja me u jednom trenutku i pronašla. Iako nije potrajalo, sretna sam zbog toga.

Što su sve muškarci radili da dođu do vas?

- Srećom nemam loših iskustava, nitko prema meni nikada nije bio neugodan ili nasrtljiv. Simpatično mi je kada mi pokušavaju pristupiti preko razgovora o mom psiću Beniju, svi ljubitelji pasa znaju da su njihovi ljubimci uvijek zanimljiva tema razgovora. Često imam utisak da me se muškarci pomalo boje, iako uistinu nema nikakvog razloga za to. Slava i glamur su prolazni, na kraju je jedino važno tko smo i kakvi smo uistinu.

Je li vas ikad smetalo što, vjerujem, niste mogli proći ulicom a da prstom na pokazuju u vas, što niste mogli popiti kavu u miru? Je li vam to bio pritisak?

- Na trenutke da, posebice u najtežim danima nakon razvoda i gubitka roditelja. Baš zato su mi sreća i mir koje sam pronašla na Čiovu nezamjenjivi.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Kad danas pogledate unazad, što biste rekli, koja je vaša cijena slave?

- Sve u životu ima svoju cijenu, no u konačnici sam zadovoljna životom. Jedino što mi nedostaje jest biti majka, no to je prevelika odgovornost za pristati na neka polovična rješenja. Znači, ili dijete s pravim čovjekom ili ništa, kako sudbina odluči!

Zbog ljubavi ste se odrekli i slave i zarade, odabrali ste miran, obiteljski život. Jeste li požalili zbog te odluke?

- Nikada nisam požalila, donijela sam odluku vođena srcem i da moram opet sve ispočetka proći postupila bih jednako. Sve suprotno značilo bi ići preko same sebe, a na to nikad ne želim pristati.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

I druge naše najljepše djevojke, Branka Bebić i Anica Martinović, sreću su našle u obiteljskom životu. Jeste li se ikad našle vas tri i pričale o izborima za Miss?

- Tijekom svih ovih godina puno sam se puta susrela s Brankom i Anicom, no rijetko pričamo o izborima ljepote. To je iza nas, zanimljivije je pričati o budućnosti. Iz prošlosti ne bih ništa mijenjala.

Kad vam netko danas spomene tu 1993., pomislite li “Daaa, ja sam tad bila najljepša Europljanka”? Probudili li se dragost, sjeta ili pak krenete u nove, duge šetnje Čiovom?

Ponekad osjetim nostalgiju, ali više me muči radoznalost o stvarima koje me tek čekaju.