Fanove je uvjeravala da je dobro, no ubrzo nakon majka je pronašla tijelo nesretne glumice

Michelle Christine Trachtenberg rođena je u New Yorku, a roditelji su joj se doselili iz Europe. Otac joj je bio iz Njemačke, a majka je iz Ukrajine. Michelle je odrasla u SAD-u, no naučila je ruski jezik uz pomoć majke i to kada joj je kasnije u životu bio potreban za jednu ulogu. S obitelji se preselila u Los Angeles, gdje je glumica završila srednju školu. Odmalena je bila u svijetu glume.

Prvi put se pred kamerama pojavila kada je imala samo tri godine i to u jednoj reklami. Kasnije je bila zvijezda preko 100 reklama, a u seriji "Zakon i red" dobila je prvu "pravu" ulogu. Nickelodeonova serija The Adventures of Pete & Pete proslavila ju je kao dječju zvijezdu, a u istom je periodu glumila Lily Montgomery u sapunici "Sva moja djeca".

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Prvu filmsku ulogu ostvarila je 1996. godine, a zbog "Harriet špijunke" je napustila seriju koja je zaslužna za njezin proboj na sceni. Godine 2000. utjelovila je Dawn Summers, mlađu sestru poznate Buffy, ubojice vampira. Pojavila se i u filmu "EuroTrip", a uloge joj nisu prestajale pristizati. Nakon što je glumila u jednoj epizodi serije "Dr. House", dobila je još jednu važnu ulogu u seriji.

Radilo se o popularnoj "Tračerici" u kojoj je utjelovila Georginu Sparks. Georgina je u priči prijateljica Serene Van Der Woodsen koja zna sve o njezinoj prošlosti, a Trachtenberg je Georginu glumila kroz svih šest sezona serije. Nakon "Tračerice" glumila je u brojnim serijama kao što su "Love Bites", "Weeds" i "Guidance". Do smrti se bavila glumom.

Foto: Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO

Michelle Trachtenberg nije se udavala, niti je imala djece. Sa svojim agentom Jayjem Cohenom je hodala posljednjih pet godina života.

Početkom 2024. godine na društvenim mrežama su krenule glasine o lošem zdravlju glumice. Vidno se promijenila, drastično je smršavila, a neki su komentirali kako izgleda da ima žuticu. Uvjeravala je fanove da je zdrava i sretna. U to je vrijeme bila na transplantaciji jetre.

Ujutro, 26. veljače ove godine majka ju je pronašla mrtvu u njezinom stanu u New Yorku. Hitna pomoć došla je u stan, no mogli su samo proglasiti njezinu smrt. Imala je samo 39 godina. Lokalne vlasti su u priopćenju za medije isticale kako njezina smrt nije sumnjiva. Tek nakon smrti izašle su njezine tajne, a bliskim prijateljima povjeravala je koliko je loše te da se zbog bolesti osjeća jako slabo.