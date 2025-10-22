Fanovi burno reagirali na novi izgled kćeri Kim Kardashian: 'To je sramota! Pa gdje su granice?'

Kći popularne Kim Kardashian i njenog bivšeg supruga Kanyea Westa šokirala je mnoge obožavatelje svojim novi izgledom. Na Tik Tok profilu 'kimandnorth' objavila je niz fotografija i videa s prijateljicama prilikom odlaska na koncert OsamaSona.

Za tu prigodu North je odjenula široke, kratke sive hlače i 'oversized' crnu majicu s printom. Na noge je obula neobične crne cipele s debelim đonom, a sve je upotpunila crnom torbom s remenima. Ono što je obožavatelje popularne obitelji Kardashian-Jenner najviše šokiralo, bile su ogromne umjetne trepavice i lažne tetovaže na njenom licu.

Nadalje, 12-godišnja North ruke je ukrasila tetovažom od kane i šljokastim plavim lakom, dok je u ustima nosila i 'grillz', ukras za zube. Na nos je stavila piercing, a u oči kontaktne leće plave boje. U kosu je stavila ekstenzije neonski plave boje te ih isplela u dvije pletenice. Cjelokupni je izgled upotpunila masivnim srebrnim nakitom.

Foto: TikTok

Iako su komentari na svim objavama koje je tom prilikom stavila na Tik Tok ugašeni, šokirani obožavatelji oglasili su se na drugim društvenim mrežama. '12 godina ima? Izgleda kao samohrana majka troje djece', 'Gdje su granice', 'Nemoguće da Kim nije znala da će fotografije biti objavljene. Sramotno', 'Ovo dijete treba ljubav i pažnju', samo su neki od komentara užasnutih pratitelja.

Ranije ovog mjeseca Kim je u gostovanju u podcastu 'Call Her Daddy' izjavila kako podržava svoju kćer u kreativnom izražavanju: 'Ja sam kao: 'Dušo, ako želiš plavu kosu, tako je kako je.' Znate, to je čini jako sretnom. Nikada joj ne bih oduzela tu kreativnost'.