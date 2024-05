Fanovi Eurosonga ljuti jer ove dvije države nisu prošle u finale

Desetero izvođača iz druge polufinalne večeri Eurosonga je prošlo dalje u finale, dok njih šestero nije. Jedan od tih koji nisu prošli dalje je bio belgijski predstavnik Mustii, za kojeg su brojni očekivali da će proći. Sa svojom pjesmom 'Before The Party's Over' je bio visoko na kladionicama za pobjedu, stogla je brojne šokiralo i razljutilo kada je ispao u polufinalu.

Na službenom YouTube kanalu Eurosonga su objavili njegov nastup, a gotovo su svi komentari isti. Oni govore da je zaslužio prolaz u finale.

'Ovo je najveća prevara Eurosonga', 'Ovo je bilo u top 5 pjesama ove godine, a nije prošlo u polufinale', 'Šokiran sam', 'Ludim jer se Belgija nije plasirala u finale', pisali su nezadovoljni fanovi.

Belgija je do jučer na kladionicama bila osma, a u trenutku kad je Baby Lasagna imao 34 posto šanse za pobjedu, Mustii je bio na 12. mjestu. Ispod njega su bile i Norveška, Finska, Gruzija, Švedska i Austrija, a svih pet je prošlo dalje u finale.

Glazbenica Sarah Bonnici iz Malte također nije prošla u finale, što je brojnima bilo čudno jer su smatrali da zaslužuje proći. 'Ovo je neka bolesna šala. Ona je pravi izvođač', 'Ovo je bio najbolji nastup večeri. Kako se nije kvalificirala?', pisali su. Inače, Sarah je na kladionicama bila na zadnjem mjestu, ali je oduševila fanove nastupom u polufinalu.

