Kraljica fada Mariza stiže u Split

Organizatori Vibrez festivala 2026. u nastavku predstavljanja programa otkrili su kako 27. kolovoza u Galeriju Meštrović dovode Marizu, jednu od najznačajnijih umjetnica suvremenog fada.

- Mariza je umjetnica koja je portugalski fado uspješno osuvremenila, zadržavajući njegovu duboku emotivnost i tradiciju, ali mu istovremeno dodajući nove glazbene slojeve. U njezinom izričaju susreću se klavir, španjolska flamenco gitara i afro-kubanske udaraljke, dok njezin repertoar upija elemente brazilske sambe, soula, jazza i flamenca, brišući geografske i žanrovske granice - nevli su organizatori.

Iako suvremena i inovativna, njezina umjetnička osobnost čvrsto je ukorijenjena u tradiciji. Odrasla je u starim lisabonskim četvrtima, gdje je pjevala fado u restoranu svojih roditelja, usvajajući klasični opus koji i danas čini temelj njezina rada.

Za Marizu fado nije muzejski eksponat već živa forma koju kontinuirano razvija, jednako uvjerljivo interpretirajući tradicionalne pjesme i istražujući nove glazbene pravce, često koketirajući s popom i suvremenim ritmovima, zadržavajući pritom autentični portugalski pečat.

- Njezini nastupi obilježeni su snažnom emocijom, karizmatičnom pojavom i jedinstvenim vokalnim izrazom koji nadilazi jezične barijere. Zbog toga je već godinama jedno od najprepoznatljivijih imena portugalskog fada, glazbe čije ime u prijevodu znači sudbina - dodali su organizatori.

Vibrez festival 2026 održava se kroz dva koncertna ciklusa u Galeriji Meštrović i na Peristilu. Uz Marizu, u Galeriji Meštrović do sada su najavljeni i Mario Biondi te Mogwai, dok program na Peristilu donosi nastupe Fazıla Saya, Anouar Brahem Quarteta i umjetnika milanske Scale.

- Hrvatski dom Split donosi pažljivo oblikovan program Vibrez festivala 2026 s vrhunskim međunarodnim izvođačima, u prostorima koji glazbu pretvaraju u doživljaj i oblikuju novi ritam završetka ljeta u Splitu - poručili su predstavnici.