Polupani Lončić donosi sedam i pol sati punk rocka u Boogaloo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Na prvom izdanju Polupanog Lončića nastupit će: Fraktura Mozga, Gužva u 16-ercu, ignor, Mašinko, OSA, Petar Punk, Six Pack i Socijalna Služba.

Admiral

Dvije pozornice, osam bendova i sedam i pol sati glasnog punk rocka – sve to donosi prvo izdanje novog cjelovečernjeg događanja Polupani Lončić, koje će se održati u subotu, 25. travnja u Klubu Boogaloo, u organizaciji Dostave Zvuka.

Objavljen kompletan lineup novog punk rock spektakla

Publiku očekuje snažan lineup koji okuplja neka od najznačajnijih imena domaće i regionalne punk rock scene. Na prvom izdanju Polupanog Lončića nastupit će: Fraktura Mozga, Gužva u 16-ercu, ignor, Mašinko, OSA, Petar Punk, Six Pack i Socijalna Služba.

Iako je ranije najavljen i nastup benda Debeli Precjednik, bend je zbog privatne situacije jednog od članova odlučio napraviti pauzu od koncertnih aktivnosti na neodređeno vrijeme. Dobra vijest za fanove je da kultni album "Fist From East" iz 2003. godine dobiva svoje reizdanje na vinilu, koje će biti dostupno upravo od 25. travnja. Album je već dostupan na svim streaming servisima.

Polupani Lončić zamišljen je kao slavlje punk rocka koji je obilježio odrastanje više generacija, od kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih pa sve do današnjih dana. Tijekom večeri, dvije pozornice Kluba Boogaloo ugostit će bendove koji su oblikovali domaću i regionalnu scenu, ali i one koji joj danas daju novu energiju, stav i glasne refrene.

Pjesme izvođača koji nastupaju godinama su bile soundtrack tuluma, prosvjeda, dugih vožnji i znojem natopljenih koncerata, a Polupani Lončić donosi upravo takvu atmosferu, energičnu i autentičnu.

Organizatori su za ovu priliku pripremili i službeni merch, koji će biti dostupan u Klubu Boogaloo, čime će posjetitelji imati priliku ponijeti uspomenu s prvog izdanja ovog punk rock događanja.

Ulaznice za Polupani Lončić dostupne su u Dirty Old Shopu i putem sustava Entrio.

