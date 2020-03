Fanovi komentirali Kylie: 'Što sve kirurgija može napraviti...'

Najmlađa milijarderka na svijetu i reality zvijezda Kylie Jenner (22) zbunila je svoje obožavatelje nakon što je na Twitteru objavila svoje fotografije u bikiniju.

Privukla je pozornost jer je s prstom pokazivala na svoje grudi. Potom su njezini pratitelji počeli uspoređivati njezine stare fotografije s posljednjim objavljenim.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO:

Primijetili su kako su joj grudi znatno veće, a ona i dalje ne priznaje da je stavila implantante, tako da sve ostaje na nagađanju.

what’s meant for me will always be 🤎 pic.twitter.com/yQRsrAOB8l