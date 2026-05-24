Fanovi ne kriju oduševljenje! HBO je objavio novi teaser za seriju o Harryju Potteru
Iako se čini da obožavatelji na ovo čekaju godinama, dugoiščekivana serija o Harryju Potteru stiže na sam Božić 2026. godine. Uzbuđenje koje se gradi od prve najave sada je dosegnulo novu razinu, jer je HBO objavio kratki isječak koji je mnoge ostavio u suzama.
Za sve fanove koji s nestrpljenjem iščekuju povratak u čarobnjački svijet, objavljen je još jedan kratki teaser za Harryja Pottera i Kamen mudraca. Iako traje svega devet sekundi, isječak je bio dovoljan da izazove snažne emotivne reakcije.
Prikazan je kao dio HBO-ovog promotivnog videa za nadolazeće projekte u 2026. godini, među kojima su i treća sezona "Zmajeve kuće" te serije "Stuart Fails to Save the Universe" i "Lanterns". Ovaj mali uvid prikazuje Dominica McLaughlina u ulozi "Dječaka Koji Je Preživio" kako luta hodnicima Hogwartsa s Hermionom (Arabella Stanton) i Ronom (Alastair Stout).
Zatim ga vidimo kako nervozno izlazi na svoju prvu metlobojsku utakmicu u opremi svog doma, Gryffindora. Cijeli isječak prati zloslutni glas Antona Lessera u ulozi Garricka Ollivandera, koji Harryju predaje čarobni štapić uz riječi: "Gospodine Potter, mislim da od vas možemo očekivati velike stvari. Da vidimo tko ste."
Reakcije na društvenim mrežama bile su gotovo trenutne i pretežno emotivne, a mnogi su istaknuli kako ih je isječak vratio u djetinjstvo.
*uz korištenje AI-ja
- Glazba, atmosfera, obećanje da će ovaj put ispraviti stvar. Božić je sada Dan Pottera. Tako sam spreman vratiti se u Hogwarts - napisao je jedan korisnik na X-u, sažimajući nadu mnogih da će serija biti vjernija knjigama od filmova.
Produkcija je već u punom jeku, a potvrđeno je da je serija već obnovljena i za drugu sezonu, koja će adaptirati knjigu "Harry Potter i Odaja tajni". Glavne uloge tumačit će potpuno nova generacija glumaca, koja se suočava s velikim izazovom nasljeđivanja uloga koje su obilježile karijere njihovih prethodnika.
Uz spomenute Dominica McLaughlina kao Harryja, Arabellu Stanton kao Hermionu i Alastaira Stouta kao Rona, u ulogama odraslih čarobnjaka gledat ćemo neka od najcjenjenijih imena filmske industrije. John Lithgow preuzima ulogu ravnatelja Hogwartsa, Albusa Dumbledorea, dok će Janet McTeer utjeloviti profesoricu Minervu McGonagall.
Uloga profesora Severusa Snapea pripala je Paapi Essieduu, a omiljenog poludiva Rubeusa Hagrida glumit će Nick Frost. Glumačkoj postavi pridružuju se i Bel Powley kao teta Petunia te Lox Pratt kao Harryjev rival Draco Malfoy.
Producenti seriju najavljuju kao "vjernu adaptaciju" knjiga, s obećanjem da će uključiti detalje, priče i likove koji su izostavljeni iz originalnih filmskih adaptacija. Upravo to obećanje budi najveći optimizam kod dijela obožavatelja koji godinama priželjkuju detaljniji prikaz svijeta J.K. Rowling.
