Pepeo Freddyja Mercuryja odavno je kremiran, ali njegovo posljednje počivalište ostaje nepoznato. Teorije se množe, a fanovi nikad nisu bili zbunjeniji
Fanovi se i dalje pitaju gdje je sahranjen Freddie Mercury: Samo jedna osoba zna istinu...
Legendarni frontmen Queen, Freddie Mercury, preminuo je 24. studenog 1991. godine u 45. godini života. Sad, nevjerojatnih 34 godine kasnije, njegove obožavatelje ponovo trese misterija: gdje je zaista sahranjen?
Iako je Mercury kremiran, identitet mjesta na kojem počiva njegov pepeo i dalje je okružen tajnom. Prema nekim izvorima, Mary Austin — njegova dugogodišnja bliska prijateljica — zadržala je njegov urnu, ali nikad nije otkrila gdje je — ni medijima, ni javnosti.
Njegova smrt je zgrozila svijet: dijagnosticirana mu je HIV infekcija, a preminuo je od bronhijalne upale pluća, posljedice AIDS-a. Slavni pjevač je pred smrt uputio javno priznanje — otkrio je da je HIV-pozitivan, ali tek dan prije smrti.
Unatoč tome što je od smrti prošlo više od tri desetljeća, javnost i dalje nagađa: je li moguće da je zadnje počivalište Freddyja negdje skriveno?
Njegova intimna povezanost s Mary Austin i njena tajnovitost dodatno rasplamsavaju spekulacije i teorije zavjere.
Jedno je sigurno — legendarni vokal Queen i danas izaziva veliku strast među fanovima, a njegova tajna počivališta izgleda da će ostati misterij još dugo.
