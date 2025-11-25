Fanovi se i dalje pitaju gdje je sahranjen Freddie Mercury: Samo jedna osoba zna istinu...

Legendarni frontmen Queen, Freddie Mercury, preminuo je 24. studenog 1991. godine u 45. godini života. Sad, nevjerojatnih 34 godine kasnije, njegove obožavatelje ponovo trese misterija: gdje je zaista sahranjen?

Mercury, Freddie - Musiker, GB/ Auftritt | Foto: Siemoneit/Ullstein Bild/PIXSELL

Iako je Mercury kremiran, identitet mjesta na kojem počiva njegov pepeo i dalje je okružen tajnom. Prema nekim izvorima, Mary Austin — njegova dugogodišnja bliska prijateljica — zadržala je njegov urnu, ali nikad nije otkrila gdje je — ni medijima, ni javnosti.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Njegova smrt je zgrozila svijet: dijagnosticirana mu je HIV infekcija, a preminuo je od bronhijalne upale pluća, posljedice AIDS-a. Slavni pjevač je pred smrt uputio javno priznanje — otkrio je da je HIV-pozitivan, ali tek dan prije smrti.

Unatoč tome što je od smrti prošlo više od tri desetljeća, javnost i dalje nagađa: je li moguće da je zadnje počivalište Freddyja negdje skriveno?

Njegova intimna povezanost s Mary Austin i njena tajnovitost dodatno rasplamsavaju spekulacije i teorije zavjere.

Jedno je sigurno — legendarni vokal Queen i danas izaziva veliku strast među fanovima, a njegova tajna počivališta izgleda da će ostati misterij još dugo.