NA METI VANDALA

Fanovi u šoku! Oskvrnut je grob 'ujaka Alberta' iz kultnih Mućki

Piše Tina Ozmec-Ban,
Na nadgrobnom spomeniku Bustera Merryfielda je razbijena keramička fotografija, a i dijelovi su oštećeni i okrhnuti. Fanovi kultne serije pokrenuli su kampanju za prikupljanje sredstava da se spomenik zamijeni

Obožavatelji kultne britanske serije 'Mućke' ostali su u šoku nakon što je oskvrnut grob glumca Bustera Merryfielda, koji je utjelovio omiljenog ujaka Alberta. Njegovo posljednje počivalište u Dorsetu postalo je meta vandala, što je izazvalo bijes i tugu među poklonicima serije, navodi Daily Star

David Jason, poznatiji kao Del Boy iz Mućki, tuguje zbog smrti kolege Patricka Murraya
David Jason, poznatiji kao Del Boy iz Mućki, tuguje zbog smrti kolege Patricka Murraya

Kako pišu strani mediji, na nadgrobnom je spomeniku razbijena keramička fotografija glumca, a dijelovi spomenika su oštećeni i okrhnuti. Fanovi su pokrenuli i internetsku kampanju za prikupljanje sredstava kako bi se spomenik zamijenio. 

​- Potpuno su devastirani zbog onoga što se dogodilo Busterovom grobu. Toliko je voljen da nitko ne može shvatiti tko bi učinio takvo što - rekao je jedan izvor za britanske medije. 

Merryfield je preminuo 1999. u dobi od 78 godina. Sahranjen je na groblju Verwood, a uz njega je sahranjena i njegova supruga Iris, koja je preminula tri godine nakon njega. 

