Fanovi u šoku! Oskvrnut je grob 'ujaka Alberta' iz kultnih Mućki

Obožavatelji kultne britanske serije 'Mućke' ostali su u šoku nakon što je oskvrnut grob glumca Bustera Merryfielda, koji je utjelovio omiljenog ujaka Alberta. Njegovo posljednje počivalište u Dorsetu postalo je meta vandala, što je izazvalo bijes i tugu među poklonicima serije, navodi Daily Star.

Kako pišu strani mediji, na nadgrobnom je spomeniku razbijena keramička fotografija glumca, a dijelovi spomenika su oštećeni i okrhnuti. Fanovi su pokrenuli i internetsku kampanju za prikupljanje sredstava kako bi se spomenik zamijenio.

​- Potpuno su devastirani zbog onoga što se dogodilo Busterovom grobu. Toliko je voljen da nitko ne može shvatiti tko bi učinio takvo što - rekao je jedan izvor za britanske medije.

Merryfield je preminuo 1999. u dobi od 78 godina. Sahranjen je na groblju Verwood, a uz njega je sahranjena i njegova supruga Iris, koja je preminula tri godine nakon njega.