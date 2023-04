Fanovi uvjereni da je Miley Cyrus objavila album o rastavi pod pseudonimom Clara Pierce

Pjevačica Miley Cyrus (30) je svoj osmi studijski album pod nazivom 'Endless Summer Vacation' objavila 10. ožujka ove godine. Mnogi su očekivali da će to biti album s temama o njezinom raskidu veze s Liamom Hemsworthom (33), no u konačnici je to bio album posvećen samoljublju.

Foto: Instagram/Miley Cyrus

Neki tvrde da je Miley ipak izbacila album u kojem se potpuno emocionalno otvorila, ali pod pseudonimom Clara Pierce. 'Down With Me', album od 12 pjesama s vokalom poput Miley Cyrus objavljen je istog dana kada je izašao i album Miley Cyrus.

Clara Pierce ima oko 250 mjesečnih slušatelja na Spotifyu, što je oko 79 milijuna manje od onoga čime se Cyrus može pohvaliti na streaming servisu. Za sve pjesme na albumu se navodi da ih je napisao Willian Cordeiro, osim pjesme pod nazivom 'I Don't Wanna Tell You Lies', za koju je zaslužna Carla Pierce.

Fanovi sumnjaju da Cyrus nije htjela da ovaj album bude pronađen te ga je objavila bez formalne promocije i bez ikakvog postavljanja na bilo koju uredničku playlistu platformu. U pjesmama na albumu Clare Pierce mogu se čuti tekstovi koji dosta podsjećaju na događaje koji su se odvijali u životu Miley Cyrus.

U pjesmama I'll Never Get Hurt Again i At Least I Can Say That I Tried, Clara pjeva o prekidima, odnosno, pjesme su neki odmah povezali s propalim brakom Cyrus i Liama Hemswortha. Nadalje, kako tvrde fanovi, pjesma Sagittarius može biti referenca na horoskopski znak strijelca, odnosno horoskopski znak Miley Cyrus, koja je rođena 23. studenoga.

Događaj koji je zaintrigirao sve slušatelje je misteriozni nestanak albuma sa Spotifya čim se pročulo da je možda riječ o tajnom albumu Miley Cyrus. Neki su fanovi obavili i istraživanje te provjerili pojavljuje li se ime Clare Pierce u tražilici Apple Musica. Kada su upisali ime, kažu, pojavilo se samo ime Miley Cyrus.

Pierce je isto tako 2022. godine objavila singl 'Without Me', a tako se zove i jedna pjesma Miley Cyrus iz 2021. godine. Miley nije komentirala ove navode svojih fanova po društvenim mrežama, ali se u ponedjeljak javila i pohvalila uspjehom svojeg hita Flowers.

'Flowers provodi već 12. tjedan na prvom mjestu top ljestvica zahvaljujući vama', napisala je Miley na Instagramu.

