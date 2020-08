Fanovi zabrinuti za Anu Nikolić: Ne izgledaš zdravo. Jedeš li što?

<p>Srpska pjevačica <strong>Ana Nikolić </strong>(41) imala je fazu života u kojoj se udebljala 52 kilograma. Riješila se viška kilograma, no nije ostala na tome. Nastavila je naporno trenirati, a pridržava se i pravilne prehrane. Na Instagramu redovito objavljuje fotografije u pripijenoj odjeći, a nerijetko odijeva kratke suknje. Sada rado pokazuje vitku liniju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nikolić smršavjela u inat bivšem mužu</strong></p><p>Njezini obožavatelji u početku su je hvalili, govoreći joj kako se trud doista isplatio. No svakom novom Aninom objavom sve joj više 'stavljaju' na nos kako je pretjerala. Slažu se kako je sada previše mršava.</p><p>- Ženo draga, što si učinila od sebe? Noge su ti previše mršave. Jedeš li ti što? Ne izgledaš mi zdravo, ovo je kost i koža. Svaka ti čast na izgubljenim kilogramima, ali ovo je previše. Anoreksična si - pišu joj na društvenim mrežama.</p><p>Ana se osvrće na komentare drugih, jer sama zna koji je put trebala proći da dođe do onog što je htjela. O teškom periodu šutjela je tri godine, a zbog viška kilograma bila je u depresiji.</p><p>- Gurala sam sebe u ambis. Pokušavala sam nekoliko puta uništiti Anu Nikolić. Živcirala me. Nisam više željela biti Ana Nikolić. Više puta sam padala na dno. Željela sam da me nema, da ne postojim. Što sam sve napravila sebi... Dozvolila sam sebi da se udebljam 52 kilograma - rekla je Ana. </p><p>Pjevačicu je, kako sama kaže, svaki dostavljač u gradu znao.</p><p>- Otvarala sam frižider usred noći, ustajala sam iz kreveta da bih jela. Ali Bog nije dozvolio da se uništim i uvijek sam se vraćala jača nego ikad - kaže Ana. </p><p><a href="https://www.blic.rs/zabava/ana-nikolic-razvod-koleginice-mrsavljenje/bwbwsnq" target="_blank">Srpski mediji</a> pišu kako je Ana u jednom od svojih intervjua otkrila kako je smršavila u inat bivšem suprugu, reperu <strong>Stefanu Đuriću Rasti</strong> (30). </p>