Farma stiže na RTL i nudi priliku da kandidati osvoje 50 tisuća €

Već više od 20 godina 'Farma' osvaja gledatelje, i to u više od 50 zemalja diljem svijeta. Prilika za pomicanje vlastitih granica stiže i na RTL. Zasićeni ste užurbanog života u gradu? Možete izdržati nekoliko mjeseci bez društvenih mreža? Želite vidjeti kako je to kada sami ubirete plodove svog rada? Znate kako surađivati s prirodom, ljudima i životinjama? Povratak tradicionalnim vrijednostima – i to na suvremenom imanju sprema se za sve koji će prihvatiti izazov i prijaviti se na 'Farmu'.

Natjecatelje čeka farmerski život pun iznenađenja, teškog rada, ali i zabave. Suvremeno seosko imanje koje se prostire na više od 14 hektara na tajnoj osamljenoj lokaciji, postat će na nekoliko mjeseci dom odabranima. Svi oni koji budu spremni savladati prirodu, brinuti o farmi i uhvatiti se u koštac sa ostalim natjecateljima, imaju priliku za osvajanjem do 50 tisuća eura.

Na putu do pobjede morat će svakodnevno dokazivati jesu li vrijedni ostanka. Trud, rad, upornost, snalažljivost, snaga, spretnost, mudrost ili samo otvoreno srce, kvalitete su koje mogu svakom pojedincu osigurat lakši i dugotrajniji život na Farmi.

U ovoj napetoj i neizvjesnoj igri, farmeri i farmerice suočiti će se sa zadacima inspiriranim tradicijom različitih krajeva Hrvatske. Rad na zemlji othranio je generacije, pa će tako i buduće stanovnike Farme koji budu spremni napredovati i pobijediti vlastitim radom.

Dolazak na 'Farmu' značit će za neke prvi susret sa svakodnevnicom i vještinama utkanim u život na selu.

Izlazak iz zone komfora i novi početak Farme daleko od civilizacije donosi dozu luksuza, zavodljive misterije, ali i uzbuđenja koja će vladati Farmom. Uz svima poznate, ali polako zaboravljene zvukove prirode i neizbježne domaće životinje, natjecatelji Farme postaju dio suvremene seoske zajednice.

Svi zainteresirani za odmak od svakodnevnog života i gradske hektike, kao i oni željni pokazivanja vještina i znanja stečenih tijekom vlastitog seoskog života, imaju priliku za osvajanjem do 50 tisuća eura. Na putu do otkrivanja i pomicanja vlastitih granica prvi je korak prihvatiti izazov i prijaviti se na novi RTL-ov reality show!

Foto: RTL

Sve što trebate je prijaviti se na službenoj stranici: http://www.rtl.hr/prijave.