Dragana Kežića gledatelji su upoznali u 13. sezoni emisije 'Ljubav je na selu'. Tražio je srodnu dušu i iako je kliknuo s nekim djevojkama, koje je zatim odveo na svoju farmu, priča nije imala sretan kraj. Ostali su prijatelji, a životnu partnericu nastavit će tražiti.

Pretražujući Draganove društvene mreže mnogi su primijetili da je prije nekoliko godina presađivao kosu, a sad je za RTL ispričao o transplantaciji na koju je otišao prije tri godine jer je vrlo mlad izgubio kosu.

- Nije me to što sam ćelav posebno opterećivalo, stajala mi je ta frizura na moje tijelo i moju figuru. Ali prije tri godine su moj kum i rođak radili presađivanje kose u Njemačkoj i meni je to bilo zanimljivo. Rekli su mi da to rade neki dečki iz Turske, da imaju ispostavu u Frankfurtu, ali da imaju kliniku u Turskoj. Onda sam se bacio u istragu i došao do kontakta u Istanbulu i sve dogovorio. Ne može nitko biti donor, mora biti baš vaša kosa. Morao sam slikati glavu; to sam napravio i rekli su mi da imam dobro donorsko područje i da će sve biti okej - kaže Dragan.

Dragan je išao autobusom do Sarajeva, odakle je avionom otišao za Istanbul. Dočekao ga je vozač u limuzini, što je usporedio s dočekom za predsjednike. Idućeg dana otišao je u kliniku i napravio sve potrebne pretrage i informativni razgovor, a zatim je i operiran.

- Operacija je trajala od devet ujutro do poslijepodne, s prekidima. Zahvat se radi pod lokalnom anestezijom. Bolno je dosta, i te injekcije i vađenje folikula sa strane... Čupaju dlaku po dlaku, imaju te neke male strojeve. Izvade je s korijenom i presade gore. Ja sam vadio nekih 8000 folikula. Svaki taj folikul izvade, onda buše rupice po tjemenu i onda pincetom sade - kaže farmer te dodaje kako se dva tjedna nije mogao namjestiti za spavanje od boli.

Za otprilike dva tjedna presađena kosa mu je otpala i počela je rasti nova. Nova frizura ga je, kaže, s prijevozom, koštala oko 2700 eura, a njome je itekako zadovoljan:

- Sad moram svakih mjesec dana ići kod frizera, makar nisam zadnjih 20 godina bio kod frizera!