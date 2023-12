Farmer Jožef Mastnak sjetno o blagdanima: 'Provest ću ih sam, ženama se ne sviđa moj profil'

Sada imam normalan život. Vratio sam se u rutinu, opet sam sam. S Azrom nije bilo ništa na kraju, malo sam povrijeđen. Čovjek se trudi, a na kraju ništa, rekao je Jožef Mastnak, bivši kandidat showa 'Ljubav je na selu'.

Azra povrijedila Jožefa?

Azra Kitić bila je jedna od tri kandidatkinje koje su došle na imanje slovenskog farmera Jožefa Mastnaka, a na kraju je baš nju odabrao.

- Ja sam je zvao i ona se ne javlja. Čak smo se dogovorili za wellness, a onda mi je rekla da ipak neće ići samnom. Mislim da nije zainteresirana za mene. Malo me to povrijedilo. Da joj je stalo do mene, ona bi išla. Nakon toga se više nije javila kada sam je zvao - dodao je farmer za RTL.

Šuška se kako se nešto 'kuha' između njega i Suzane, također kandidatkinje 16. sezone 'Ljubav je na selu'. No, to nisu htjeli potvrditi. Jožef je samo rekao kako će blagdane provesti sam, kod sebe na imanju u Sloveniji.

- Tražim ženu svog života koja bi me podržavala. No, mislim da žene nisu zainteresirane za mene, kao da im se moj profil ne sviđa - rekao je.

