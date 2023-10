Farmer Radoslav je zaplakao dok je govorio o pokojnu bratu: 'Ako mi išta nedostaje, to je on'

Ovo je moj pokojni brat blizanac koji je poginuo u 33. godini života. Ako mi išta nedostaje, to je on. Otišao je davnih godina i kao da ga vidim svaki dan, rekao je emotivni Radoslav Biskupović (50).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Video

Farmer iz showa 'Ljubav je na selu' proveo je ekipu RTL-a u razgledavanje njegova imanja u Dalmaciji. Pokazao je grafite na zidu, između ostalog, i crtež njegova brata.

Foto: RTL/Screenshot

'Kod nas postoji žena, djeca, ali je ljubav Hajduk'

Kako je veliki navijač Hajduka, Radoslav je posvetio crtež i svom omiljenom klubu.

- Svi mi Dalmatinci, pretežno, 99,9 posto nam je jedina ljubav Hajduk. Kod nas u Dalmaciji postoji žena, djeca, ali je ljubav Hajduk - ispričao je Radoslav, a javlja RTL.

Foto: RTL

Prošao kroz bolan razvod

Framer dolazi iz Dugog Rata. Ondje ima restoran i kafić, a vlasnik je i etno sela u Šestanovcima. Sve u životu mu cvjeta osim ljubavi, pa je odlučio pronaći srodnu dušu u showu. U 'Ljubav je na selu' ispričao je kako je usamljen, a i da je prošao bolan razvod.

- Bio sam u braku, žena mi je uzela novac s poslovnog računa, rastali smo se - otkrio je.

Radoslav je u showu odmah kliknuo s kandidatkinjom Ines Petrić.

- Nju znam od ranije i čim smo se vidjeli na upoznavanju odmah sam odlučio da ću nju voditi na imanje, pa makar došle tri misice. U razgovoru s njom sam saznao da se smirila, da više ne ide po noćnim klubovima i onda mi je to bilo drago. Stvarno se cura promijenila, ne 100 posto nego 300 posto - rekao je jednom prilikom u 'Ljubav je na selu'.

Foto: RTL

Rado je prihvatio i Suzanu kod sebe.

- Oko nečega se porječkala s Antom sat, dva prije izbacivanja i ja to nisam znao. Prihvatio sam je iz jednog razloga. Osim mojih ljubavi prema humanitarnom radu i radu u ugostiteljstvu, najveća moja ljubav je Hajduk, a ona navija za njega. Ima više Hajdukovih dresova od mene, zna sve pjesme o Hajduku. To je za mene veliki, veliki, najveći plus kod Suzane. Hajduk nas je spojio - ispričao je farmer ranije u showu.