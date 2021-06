Nenad Lekšić (55) iz Milne na Braču jedan je od farmera 14. sezone realityja “Ljubav je na selu”. Bavi se poljoprivredom, stočarstvom i ugostiteljstvom te je spreman u showu naći pravu ljubav.

- Dalmatinac sam i volim to jer ovdje kod nas je klima uvijek drugačija nego na kontinentu. Mi tu imamo sunca 365 dana - priča Nenad. Farmer ne skriva ljubav prema moru, često odlazi loviti ribe i hobotnice. Već na predstavljanju u “Ljubavi na selu” ponosno je pokazao svoj automobil, bijeli Porsche.

- Kupio sam ga jer ima snagu ispod haube. Volim životinje, konje, tu snagu, zato sam odabrao Porsche - otkrio je. Priznao nam je da ga ne bi smetalo ako žene koje dođu na njegovo imanje ne budu voljele snažne automobile. Zbog ljubavi bi se i odrekao svog limenog ljubimca...

- Zašto ne! Ako ona to zaslužuje, naravno. Ne zanimaju me djevojke koje bi došle samo zbog adrenalina, motora i automobila. Mora cijeniti mene. Automobili i motori su tone lima, a žena je ta koja je uz tebe. Za ljubav i pravu ženu treba dati sve, i dušu i tijelo. Prije bih se odrekao automobila i motora, nego žene koja me voli i poštuje - iskren je Nenad. Sve što je htio u životu ima i danas, osim srodne duše.

- Imam veliko imanje i želim pronaći nekoga tko će me poštovati, pomagati mi i s kim bih to dijelio - priznaje. Pojašnjava da oko farme ima dosta posla, dnevno pješači i 10 kilometara, a raditi se može od jutra do mraka. Ponosi se imanjem na kojem su njegovi djedovi gradili, a ima 200 ovaca, 10 konja i paunove. Predstavio je i crkvu Gospe Lurdske u kojoj se skupe i stari i mladi u Milnoj.

- Uz pomoć Božju valjda će i meni doći dan kad će biti bolje - iskreno će Nenad.

- Bio sam u braku 30 godina i moja gospođa i ja, koja je bila jako dobra, nismo se slagali pa smo se razišli. Sad tražim neki novi svoj put - ispričao je farmer i dodao:

- Za ljubav dajem sve. Ako u emisiji nađem srodnu dušu, cijenit ću je i voljeti. Nudim joj sve što joj treba u životu, a zauzvrat bih htio da i ona mene cijeni i poštuje. Za prijavu u show odlučio se jer ima veliko imanje koje sam ne može uzdržavati. Dodaje da mu treba ženska ruka koja zna očistiti, oprati, skuhati te najviše od svega želi da nije sam.

- Imam priličan broj godina, ne želim da je žena stara previše niti da je mlada, da ima između 30 i 40 godina. Ali više bih volio da je malo mlađa da mi može pomoći. Jako mi je važno da je vrijedna. Ne želim ženu koja će doći ovdje zbog mog Porschea - rekao je Nenad. Ne boji se drugih farmera koji bi mu mogli oteti cure s njegove farme.

- Mislim da nemam konkurenciju. Ali ako se slučajno dogodi da mi se svidi djevojka nekog drugog farmera, zašto ne, spreman sam se boriti za nju - rekao je.