Farmeri iz 'Ljubav je na selu' Anitu su vozili na traktoru, a kod nekih je i zasukala rukave

Voditeljica Anita Martinović godinama bodri i hrabri usamljene farmere željne ljubavi, veseli se s njima, plače zbog njihovih tragičnih životnih priča, ali i svjedoči rađanju novih ljubavi! Tako će biti i ovaj put, a upravo je Anita prva imala priliku obići sva imanja i upoznati novu ekipu marljivih i svestranih šarmera koji će pred kamerama RTL-ova showa 'Ljubav je na selu' pokušati pronaći onu pravu.

Foto: RTL

„Tim prvim susretima s farmerima uvijek se iznimno veselim. To su prva snimanja sezone, i odmah imam priliku obići cijelu Hrvatsku u samo nekoliko tjedana! Svima njima vrlo je važno da se od prve sekunde pokažu kao sjajni domaćini pa nam uvijek pripreme razne delicije svoga kraja, pozovu rodbinu, prijatelje, koji nam se uvijek toliko razvesele. Nemate pojma koliko se nekad znamo smijati svim dogodovštinama koje nam ti divni ljudi ispričaju!“ govori voditeljica.

I kroz te kratke početne razgovore s farmerima, dodaje, dobar dio njih uvelike se opusti pa im kasnije bude puno lakše povjeriti joj se tijekom izjava, otvoriti i priznati iskrene emocije, posebice kad stignu dame i krene ona prava drama.

Foto: RTL

Od Vojnića i Bilica, do Kalnika i Gornje Voće, novi farmeri su Anitu srdačno dočekali i odlučili joj pripremiti doček za pamćenje te se pobrinuti da neke trenutke još dugo prepričava.

„Vozila sam se u prikolici, dok je farmer upravljao frezom. To još nismo imali u našoj emisiji! Također, jedan naš mladi farmer kao da je znao da sam strastvena ljubiteljica motora pa kad je predložio da me povede u đir po svome kraju - nisam mogla odbiti. No možda najspektakularniji trenutak dosad bio je kad sam ušla u selo jednog farmera kao prava kraljica - na traktoru! Toliko nas je ponio trenutak da smo morali i zapjevati!“

A kako to na selu obično biva, rad i obaveze nikad ne prestaju. Dogodi se da Anita na farmu stigne u trenutku kad se radi punom parom pa joj nema druge nego u ruke uzeti motiku i lopatu ili, pak, pomoći nahraniti blago.

Foto: RTL

„Ove godine su me, bome, tijekom snimanja i pošteno uposlili jer radni dan nekih farmera počinje u cik zore i stajanja nema. Najbolji primjer za to je naš vrijedni Dušan kojem stvarno skidam kapu. Na njegovo imanje stigli smo baš u vrijeme kad je hranio svoje ovčice i slagao sijeno pa mi nije preostalo drugo nego odmah zasukati rukave i ravno s njim u štalu“, prepričava veselo Anita, koja se okušala i u obrezivanju voćaka.

„Farmer Tomislav upoznao me, pak, s jednim preslatkim magarčićem na njegovom imanju koji je, naravno, baš mene odlučio slijediti u stopu dok smo snimali pa sam ga odlučila podmititi jabukom! Reći ću samo da je misija bila uspješna!“ smije se.

Tijekom svojih pustolovina po Lijepoj Našoj Anita ima puno prilika uživati u prirodnim i kulturnim ljepotama naše zemlje, ali si i ostvariti pokoju želju.

Foto: RTL

„Ove me sezone bez daha posebno ostavio Kalnik koji sam već dugo željela obići. Ovo je definitivno sada dodatna motivacija da se čim prije vratim u taj kraj na jednu planinarsko-istraživačko-gastro turu. Uz to, s našim farmerom Daliborom sam se okušala i u boćanju, o čemu sam, moram priznati, vrlo malo do tada znala. Protiv takvog majstora kao što je on nisam imala nikakve šanse za pobjedu!“ priznaje.

A što su joj sve otkrili farmeri i u kakve se još pustolovine s njima upustila, pokazat će nova sezona 'Ljubav je na selu', 17. i 18. svibnja u 20.15 sati na RTL-u. Epizode su dostupne i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Sve dame željne zabave, životnih promjena, novih iskustava te seoskih avantura već sada se mogu prijaviti za sudjelovanje u showu i pisati omiljenom farmeru na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža, 0,63 EUR/min – mobilna mreža).