NEOČEKIVAN RASPLET

Farmeri u Ljubav je na selu su pred najtežim odlukama dosad!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Farmeri u Ljubav je na selu su pred najtežim odlukama dosad!
Foto: Nova TV

Neizvjesnost, snažne reakcije i neočekivani obrati obilježit će večer u kojoj sudionici moraju donijeti završne odluke i oprostiti se od pojedinih kandidatkinja

Na farmama je stigao trenutak istine – vrijeme je za posljednje odluke prije romantičnih putovanja. Neodlučnost, emocije i iznenađenja obilježit će dan u kojem farmeri moraju poslušati srce, ali i razum. Tomislav će biti neobično miran dok će ga Viki, Seida i Nina nestrpljivo čekati.

Foto: Nova TV

Josip E. lomit će se do zadnje sekunde. Iako su mu sve tri dame prirasle srcu, odluka mora pasti. Suze, zagrljaji, ali i povrijeđen ego – sve to donijet će izbacivanje uz more. Najmlađi farmer Dejan, iako uvjeren da na njegovu imanju nema dubokih emocija, morao je birati – Dora ili Miljana, što će presuditi?

U Baranji je Josip Đ. svoje dame do posljednje sekunde držao u napetosti. „Srce mi lupa, ruke mi se znoje, nervozna sam“, priznat će Ksenija, no povratka više nema. No najnapetije će biti kod Roberta. Tri snažne žene, iskrena pisma, sumnje i direktna pitanja najsramežljivijeg farmera dovest će do finalne odluke koja će mnoge iznenaditi.

Foto: Nova TV

- Jesi li ovdje zbog promocije ili osjećaš nešto prema meni? - upitat će iskreno jednu od njih, ne bi li mu još malo olakšala odluku.

JESTE LI PRATILI? Napeti trenuci u 'Ljubav je na selu'! Željko odabrao Nadu, a drugi neodlučni: 'Ja bih sve tri'
A kad svi pomisle da je stresu došao kraj i da je na redu samo uživanje, jednog će farmera nazvati njegova odabranica i poručiti mu da je ipak odustala od romantičnog putovanja i prilike za ljubav. Ima li drugu opciju? 'Ljubav je na selu'; na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL- u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

