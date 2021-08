Nema Splita do Splita, nema nama do tipičnog Mirtinog stajlinga. Kako bi to izgledalo da niti jedan vašar, bacanje kamena sa ramena ili boćanje prođe bez Mirte Šurjak? Nikako, piše Boris Banović na Tportalu.

Boris je bio vidno uzrujan kombinacijom koju, ako je suditi po tekstu, u najmanju ruku smatra - nesmotrenom.

- Njezin stajling nije potrebno previše komentirati nego pogledati i razmisliti je li on primjeren pojavljivanju na javnoj televiziji? Je li moderan? Provokativan? Ukusan? - napisao je, te dodao: - Čipkasto donje rublje prekrila je vestom na duplo kopčanje, uskočila u gležnjače, nabacila tonu šminke… Eh da, koliko je ono stupnjeva bilo u Sinju u nedjelju? A vesta s jastučićima na ramenima, kao da gledam 'Dinastiju', ali onu iz 80-ih, ne ovu novu...