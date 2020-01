Boris Banović o predsjedničkim kandidatima: Stil im je dosadan

Ako u nedjelju opet ona bude izabrana, ne sumnjam da ćemo i dalje biti prisiljeni gledati modnu reviju na Pantovčaku. I to ne baš dobru, rekao je Fashion Guru misleći pritom na aktualnu predsjednicu Lijepe Naše Kolindu Grabar-Kitarović.

U novoj epizodi Fashion Buzza Boris Banović opleo po predsjedničkim kandidatima i njihovom stilu odijevanja.

Stil Zorana Milanovića nazvao je 'i više nego dosadnim'. No, kaže Fashion Guru, predsjednica je oku ugodnija, ali nitko ne traži lijepe političare, tvrdi on.

- Milanović inače hoda u crno bijelim kombinacijama i to stalno. Meni je to u redu da se to ne sastoji od jednog te istog jer opet ću reći da je dosadno - oštar je bio modni kritičar britkog jezika.

Pohvalio je ipak Zorana Milanovića, jer kako kaže, uspio je staviti kravatu nekoliko puta u posljednjih mjesec dana.

Na meti mu je bila i predsjedničina haljina za koju je rekao da je inspirirana filmom 'Moje pjesme moji snovi.'

