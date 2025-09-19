Fatalna Belgijka novim potezom otkrila u kakvom je odnosu sa suprugom Blanke Vlašić?

Belgijska spisateljica Charlotte van Looy ponovno je privukla pažnju javnosti. Nakon što je nedavno prestala pratiti Rubena Van Guchta na Instagramu, sada je iznenadila objavom zajedničke fotografije uz jednostavnu, ali znakovitu poruku. Na svom je profilu podijelila niz fotografija s ljetovanja, a među njima i jednu na kojoj pozira s belgijskim novinarom.

- Ljeto 2025. Zahvalna! - napisala je uz emotikon žutog srca, a ovaj potez izazvao je brojne reakcije i nova pitanja o njihovom odnosu. Posebno nakon nedavnih online turbulencija.

'Gdje je Blanka?', 'Je li ovo Rubenovo dijete?', pitali su se zabrinuti obožavatelji uz brojne emotikone.

Iako je uklonila tragove koji su upućivali na romansu, Charlotte nije obrisala stare fotografije, dok je Ruben i dalje prati. U opisu svog profila i dalje ima slovo 'C', što dodatno potiče nagađanja o njihovom odnosu. Priča je dobila na težini početkom godine, kada je Charlotte odgovarajući na pitanja pratitelja priznala da je s Rubenom u vezi gotovo šest godina, a da posljednja četiri dijele isti dom.

Tim je komentarom potvrdila dugogodišnje špekulacije i otvorila novo poglavlje u javnoj raspravi o njegovoj braku s Blankom Vlašić, s kojom se vjenčao u svibnju 2022. Dodatnu dimenziju cijele situacije dao je Ruben krajem prošle godine, kada je potvrdio da su on i Blanka u otvorenom braku.

Inače, Blanka i Ruben posljednji su put zajedno viđeni u veljači ove godine u Splitu. Tada je belgijski novinar podijelio video iz parka Zvončac, na kojem njihov sin Mondo, koji je rođen šest mjeseci nakon njihova vjenčanja, uživa na ljuljački, dok Blanka s psom promatra sina i supruga. U istoj snimci je vidljivo da Ruben još uvijek nosi vjenčani prsten.

