'Fatalnu' Barbi ne prepoznaju: Stesala se i postala crvenokosa

Natjecateljica showa 'Farma' iz 2016., Barbara Peterčić (27), koja je u realityju upoznala Tomislava Crnčevića (31) s kojim se zaručila i prekinula vezu, promijenila je imidž i izazvala lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama.

Smršavjela je više od 20 kilograma otkad je napustila farmu, a odlučila je poigrati se i s bojom kose. Na društvenim mrežama se pohvalila kako je sada crvenokosa. Ispod fotografija se našlo mnoštvo komentara pohvale.

- Hvala društvo na divnim komentarima, ali vas moram razočarati. To je ipak samo perika - odgovorila je Barbara, na što su joj obožavatelji i prijatelji kazali da joj odlično stoji i neka se stvarno ofarba u crveno.

Bivša natjecateljica kaže da kad joj ljudi prilaze, često znaju biti sramežljivi, a i kad priđu, nisu sigurni je li to zapravo ona.

- Ljudi su me navikli vidjeti onakvu i onaj tko me sve ovo vrijeme nije vidio ne zna da sam smršavjela i promijenila svoj način života. Odem često u teretanu i to sam jako zavoljela - komentirala je Barbara.

Javnost ju je prozvala 'fatalnom Barbi' jer su se svi momci okupljali oko nje. U showu se zaljubila u Tomislava s kojim se naposljetku zaručila, a radi njega ostavila je tadašnjeg dečka.

Međutim, Barbara je raskinula zaruke i optužila Tomislava da ju je zlostavljao. Navodno ju je vrijeđao i omalovažavao, a zatim i fizički napao, pri čemu joj je razbio arkadu.

Priznala je da ju je na javni istup o napadu potaknulo to što je čula da je vara te da je Tomislav zapravo u vezi s još jednom djevojkom. Dodala je da joj se bivši zaručnik nikad nije ispričao.

