Feštali su tri dana i gotovo su ostavili Dubrovnik bez struje

Fabiola je rođena u Caracasu u Venezueli. Njezin otac bio je bogati bankar i industrijalac. Ujedno je i pokći milijardera Randolpha Appersona Heartsa. Da su za vjenčanje u lipnju 2014. unajmili sve najpoznatije lokacije u Dubrovniku, već je poznato, no manje se zna da je Gradu zbog silne tehnike prijetio nestanak struje, da su na ručku u Kneževu dvoru stolove krasile paprike i rajčice umjesto cvijeća te da je Snoop Dogg usred noći “poludio” jer u Dubrovniku nema - McDonald’sa. Slavlje po Dubrovniku, od Sponze do Kneževa dvora, kazališta Marina Držića, Lokruma i tvrđave Lovrijenac, trajalo je tri dana, a vrhunac je bio na tvrđavi.

- Kad smo vidjeli koliko tehnike su dopremili na tvrđavu, morali smo zvati Elektrojug Dubrovnik da pitamo što da radimo. Oni su se uhvatili za glavu, što će drugo. Morali smo nabaviti neke ekstra debele kabele i spojiti se direktno na trafostanicu. Da nismo tako napravili, moglo se realno dogoditi da električni sustav kolabira i da nestane struje u cijelom Gradu - kaže nam dobro upućeni izvor. No nisu samo električari imali posla s vjenčanjem desetljeća. Angažirali su i stolare, cvjećare, dekoratere, kuhare, cijelu svitu ljudi koja je morala ispuniti zamišljeno. I nije bilo razgovora da se nešto ne može. Primjerice, na “plesnoj” večeri u kazalištu za glazbu je bio zadužen Snoop Dogg, no njegov dolazak do kazališta za organizatore je bila prava noćna mora jer glazbenik - nije htio hodati. Ni metra. A kamoli dvije minute.

- Organizatori su dobili zadatak da oko ponoći iz hotela Bellevue u tajnosti izvedu Snoop Dogga te da ga limuzinom prevezu do Grada, do kazališta. No limuzina je stigla na Ploče i od tamo do kazališta ima doslovno nekoliko minuta hoda. Autom ne možeš ući niti su organizatori smatrali neophodnim tražiti dozvolu za par stotina metara. No Snoop Dogg nije htio izaći iz auta. Nikakav razgovor ni uvjeravanja da ga baš nitko neće uočiti, ma ništa nije pomoglo. I nije bilo druge nego u tu uru rješavati dozvolu za auto. Ne pitajte kako su uspjeli. Ali nije to bio kraj. Automobil je, dakle, stao kod kazališta, ali ulaz je bio sa stražnje strane i vozilom se nije moglo prići pa je trebalo prehodati nekoliko metara. Ni to nije htio. Ma neće i neće. Jedva su ga nagovorili. Kad je konačno izašao iz auta i pogledao oko sebe, oduševio se, bar onom ulicom koju je vidio, i to je objavio na Instagramu - kažu nam sugovornici. Snoop Dogg je bio u kazalištu do tri nakon ponoći kad je po njega opet valjalo ići i voziti ga natrag u hotel.

