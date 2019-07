Festival Zagreb Classic zatvara koncertom 'Čarobni Broadway'

Programom najpoznatijih glazbenih brojeva iz slavnih broadwayskih mjuzikala pod nazivom 'Broadway Classic', zagrebačko Gradsko kazalište Komedija tradicionalno će u utorak navečer zatvoriti festival Zagreb Classic na Trgu kralja Tomislava.

Koncert 'Čarobni Broadway' prvi je put održan 2018. u Komediji, kad je posebni gost bio broadwayski glumac i pjevač Bradley Dean, a Komedijini solisti i orkestar pod ravnanjem maestra Krešimira Batinića oduševili su publiku, koja je kraj koncerta dočekala na nogama, stoji u najavi.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nakon što je očarao i publiku u Osijeku, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Opatiji, Varaždinu, Bjelovaru i drugdje, 'Čarobni Broadway' zatvorit će u utorak festival Zagreb Classic maestralnom glazbenom večeri vrhunskih interpretacija i izvedbi najpoznatijih glazbenih brojeva iz brojnih svjetskih mjuzikala.

Na otvorenoj pozornici festivala na Trgu kralja Tomislava nastupit će prvaci kazališta Komedije, Mila Elegović, Renata Sabljak, Vanda Winter, Vlatka Burić Dujmović, Đani Stipaničev, Ervin Baučić i Dražen Bratulić. Na repertoaru su pjesme iz slavnih mjuzikala 'The Little Mermaid', 'West Side Story', 'Beauty & the Beast', 'Monty Phyton's SPAMALOT', 'Cabaret', 'Les Miserables', 'Jesus Christ Superstar', 'Hair', 'Cats' i dugih.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Orkestrom će ravnati maestro Batinić, a scenarij potpisuje Lea Anastazija Fleger. Ulaz na program je slobodan.

Koncert 'Čarobni Broadway' odvija se u čast rođendana Nikole Tesle, a najavljen je kao vrhunska glazbena završnica programa ovogodišnjeg festivala Zagreb Classic, koji je od 21. lipnja do 9. srpnja uključivao nastupe Zbora i Simfonijskog orkestra HRT-a, Tamburaškog, Jazz i Simfonijskog puhačkog orkestra HRT-a, Zagrebačke filharmonije, Opere i Baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Moskovskih kadeta i Ansambla LADO. Foto: Damir Spehar/PIXSELL

