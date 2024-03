Filip Družinec prvi je osvojio 15.000 eura u kvizu 'Joker'!

Filip Družinec (31), knjigovođa iz Krapine prvi je natjecatelj koji je osvojio maksimalan iznos u kvizu 'Joker' – 15.000 eura. Iako je svoj nastup započeo netočnim odgovorima na dva pitanja za redom, do posljednjeg 12. pitanja ponudio je sve točne odgovore te od osmog pitanja čvrsto branio prag s 15.000 eura.

Na posljednjem pitanju Koji je grad u SAD-u na petom mjestu po broju stanovnika nakon New Yorka, Los Angelesa, Chicaga i Houstona? A) San Antonio B) Philadelphia C) Dallas D) Phoenix iskoristio je preostala dva jokera te između odgovora A i D zaključio odgovor D) Phoenix i tako kući otišao s osvojenih 15.000 eura.

Foto: NOVA TV

Superjoker, odnosno pomoć pratnje, prijatelja Marijana Presečkog iskoristio je već na prvom pitanju U kojem se gradu nalazi muzej Prado? A) Madrid B) Barcelona C) Lisabon D) Valencia, no prijatelj ga je naveo na krivi odgovor pa je Filip zaključao odgovor B) Barcelona, dok je točan odgovor bio A) Madrid.

Foto: NOVA TV

Na pitanje Koja se glazbena grupa 2022. vratila kao hologram, koncertnim showom ''Voyage''? A) The Beatles B) Queen C) ABBA D) The Beach Boys, Filip je netočno odgovorio zaključavši odgovor B, a točan odgovor krio se iza odgovora C) ABBA.

Natjecatelj Filip je pomoć prijatelja Marijana, kao superjokera tražio još i na pitanju Koliko rijeka ima Malta? A) nijednu B) jednu C) dvije D) tri. Iako obojica nisu bili sigurni, Filip je konstatirao kako mu najlogičnije zvuči odgovor A) nijedan, kojega je zaključao, a on je bio i točan.

- Složio se sa mnom, trebao sam podršku - kazao je Filip.

Foto: NOVA TV

Običnog jokera iskoristio je na pitanju Film 'Trainspotting' snimljen je prema romanu kojeg irskog književnika? A) Irvine Welsh B) Louise Welsh C) David Wolstencroft D) William Watson. Dvoumio se između odgovora A i B, a nakon što mu je joker eliminirao odgovor B, Filip je samouvjereno zaključao odgovor A) Irvine Welsh i tako prešao na sljedeće pitanje.

Unatoč neočekivanom startu, Filip je pokazao sjajno znanje, a voditelj Frano je istaknuo:

- Bilo mi je pravo zadovoljstvo sjediti nasuprot vas!

Foto: NOVA TV