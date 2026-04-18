Gledatelji su Juričića posljednji put gledali kao Veljka Sriću prije nekoliko dana u seriji 'U dobru i zlu', a sam glumac ispričao nam je kako je oproštaj bio jako emotivan.
Filip Juričić otkrio nam je kako će proslaviti svoj 45. rođendan
Ovog tjedna emitirana je posljednja epizoda domaće serije 'U dobru i zlu', u kojoj je glavnu mušku ulogu imao Filip Juričić. On je u seriji tumačio Veljka Sriću, poduzetnika koji je 25 godina vodio dvostruki život s dvije obitelji, u Zagrebu i Sarajevu. Poznati glumac danas slavi 45. rođendan, a nama je otkrio kako će ga proslaviti.
POGLEDAJTE GALERIJU: Sve ljubavi Filipa Juričića
- Radno. Snimanje i koncert - rekao je Juričić koji danas sudjeluje na glazbeno-scenskom spektaklu Lisinski & Komedija u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.
- Neki drugi dan ćemo uhvatiti neku večeru s najbližima - dodao je glumac. Ranije nam je ispričao kako je snimanje serije 'U dobru i zlu' za njega bilo jedno predivno razdoblje druženja i rada. Posebno je pohvalio ekipu za koju je rekao da je 'kao iz snova'.
- Cijelim putem vladala je jedna pozitivna i iscjeljujuća atmosfera, ispunjena zabavom, smijehom i dobrom energijom te se nadam da se taj osjećaj prelio i na publiku, a po reakcijama mislim da je - rekao je.
Samo snimanje su završili u studenom prošle godine, a oproštaj je svima, očekivano, teško pao. Juričić je rekao kako je bilo emotivno okončati jednu tako lijepu priču i oprostiti se od dobrog društva.
- Moram priznati i da meni osobno ovaj projekt puno znači jer sam u njega, zbog mnogih drugih angažmana, ušao umoran, ali izašao zaista odmoran. Za mene je to bilo zaista iscjeljujuće iskustvo. Zaista smo živjeli kao neka velika familija i ova serija imat će posebno mjesto u mojem srcu - rekao je. Nakon serije je marljivo nastavio raditi dalje na projektima.
Naime, omiljeni glumac nastavlja igrati ulogu gospodina Darcyja u kazališnoj predstavi 'Ponos i predrasude' u Palači Dverce, a za rujan priprema i dva nova TV projekta, koja zasad ne može otkrivati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+