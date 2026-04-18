Obavijesti

Show

Komentari 0
NEMA ODMORA

Filip Juričić otkrio nam je kako će proslaviti svoj 45. rođendan

Piše Meri Tomljanović, Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 4 min
Filip Juričić otkrio nam je kako će proslaviti svoj 45. rođendan
5
Foto: Matko Stankovic

Gledatelji su Juričića posljednji put gledali kao Veljka Sriću prije nekoliko dana u seriji 'U dobru i zlu', a sam glumac ispričao nam je kako je oproštaj bio jako emotivan. Danas slavi rođendan

Ovog tjedna emitirana je posljednja epizoda domaće serije 'U dobru i zlu', u kojoj je glavnu mušku ulogu imao Filip Juričić. On je u seriji tumačio Veljka Sriću, poduzetnika koji je 25 godina vodio dvostruki život s dvije obitelji, u Zagrebu i Sarajevu. Poznati glumac danas slavi 45. rođendan, a nama je otkrio kako će ga proslaviti. 

36
Foto: Jeffrey Jemric

- Radno. Snimanje i koncert - rekao je Juričić koji danas sudjeluje na glazbeno-scenskom spektaklu Lisinski & Komedija u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. 

- Neki drugi dan ćemo uhvatiti neku večeru s najbližima - dodao je glumac. Ranije nam je ispričao kako je snimanje serije 'U dobru i zlu' za njega bilo jedno predivno razdoblje druženja i rada. Posebno je pohvalio ekipu za koju je rekao da je 'kao iz snova'. 

Foto: RTL

- Cijelim putem vladala je jedna pozitivna i iscjeljujuća atmosfera, ispunjena zabavom, smijehom i dobrom energijom te se nadam da se taj osjećaj prelio i na publiku, a po reakcijama mislim da je - rekao je. 

Samo snimanje su završili u studenom prošle godine, a oproštaj je svima, očekivano, teško pao. Juričić je rekao kako je bilo emotivno okončati jednu tako lijepu priču i oprostiti se od dobrog društva. 

FOTO Oni su utjelovili omiljene likove u seriji 'U dobru i zlu'

- Moram priznati i da meni osobno ovaj projekt puno znači jer sam u njega, zbog mnogih drugih angažmana, ušao umoran, ali izašao zaista odmoran. Za mene je to bilo zaista iscjeljujuće iskustvo. Zaista smo živjeli kao neka velika familija i ova serija imat će posebno mjesto u mojem srcu - rekao je. Nakon serije je marljivo nastavio raditi dalje na projektima. 

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Naime, omiljeni glumac nastavlja igrati ulogu gospodina Darcyja u kazališnoj predstavi 'Ponos i predrasude' u Palači Dverce, a za rujan priprema i dva nova TV projekta, koja zasad ne može otkrivati. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve ljubavi Filipa Juričića
GLUMAC SLAVI 45. ROĐENDAN

FOTO Sve ljubavi Filipa Juričića

Filip Juričić od početaka svoje karijere slovi kao miljenik ženskoga dijela publike. Slavni glumac danas slavi 45. rođendan, a prisjetili smo se koga je sve ljubio i kako se mijenjao tijekom godina.
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026