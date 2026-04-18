Filip Juričić otkrio nam je kako će proslaviti svoj 45. rođendan

Ovog tjedna emitirana je posljednja epizoda domaće serije 'U dobru i zlu', u kojoj je glavnu mušku ulogu imao Filip Juričić. On je u seriji tumačio Veljka Sriću, poduzetnika koji je 25 godina vodio dvostruki život s dvije obitelji, u Zagrebu i Sarajevu. Poznati glumac danas slavi 45. rođendan, a nama je otkrio kako će ga proslaviti.

- Radno. Snimanje i koncert - rekao je Juričić koji danas sudjeluje na glazbeno-scenskom spektaklu Lisinski & Komedija u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

- Neki drugi dan ćemo uhvatiti neku večeru s najbližima - dodao je glumac. Ranije nam je ispričao kako je snimanje serije 'U dobru i zlu' za njega bilo jedno predivno razdoblje druženja i rada. Posebno je pohvalio ekipu za koju je rekao da je 'kao iz snova'.

- Cijelim putem vladala je jedna pozitivna i iscjeljujuća atmosfera, ispunjena zabavom, smijehom i dobrom energijom te se nadam da se taj osjećaj prelio i na publiku, a po reakcijama mislim da je - rekao je.

Samo snimanje su završili u studenom prošle godine, a oproštaj je svima, očekivano, teško pao. Juričić je rekao kako je bilo emotivno okončati jednu tako lijepu priču i oprostiti se od dobrog društva.

- Moram priznati i da meni osobno ovaj projekt puno znači jer sam u njega, zbog mnogih drugih angažmana, ušao umoran, ali izašao zaista odmoran. Za mene je to bilo zaista iscjeljujuće iskustvo. Zaista smo živjeli kao neka velika familija i ova serija imat će posebno mjesto u mojem srcu - rekao je. Nakon serije je marljivo nastavio raditi dalje na projektima.

Naime, omiljeni glumac nastavlja igrati ulogu gospodina Darcyja u kazališnoj predstavi 'Ponos i predrasude' u Palači Dverce, a za rujan priprema i dva nova TV projekta, koja zasad ne može otkrivati.