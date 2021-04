Princ Filip koji je danas preminuo u 100. godini s kraljicom Elizabetom bio je u braku 73 godine.

On je rođen kao princ od Grčke i Danske, a s kraljicom, koja je tada imala titulu princeze, vjenčao se 1947. godine. Pet godina nakon njihovog vjenčanja umro je kralj George VI., a Elizabeta je postala kraljica Velike Britanije.

Međutim, princ tada nije postao kraljem. Kako je Elizabeta rođenjem dobila titulu princeze, ona tako ima pravo sjesti na tron i postati kraljica, dok je njen suprug mogao postati princ pratilja.

Filip se time odrekao titula iz svoje kraljevske obitelji i postao vojvoda od Edinburgha.

Deset godina nakon njihovog vječnjanja kraljica je odlučila Filipa proglasiti princom, unatoč tome što to nije bio u krvnom srodstvu. On je tako postao Filip, princ od Edinburga.

U dokumentarnoj seriji 'Kruna', koja prati život britanske kraljevske loze, objašnjeno je da je razlog tome bila Filipova frustracija zbog njegove pozicije u pozadini.

On je bio nezadovoljan jer ona nije uzela njegovo prezime Mountbatten te što je on morao kleknuti prilikom njene krunidbe. Bio je to postupak koji mu se nije nimalo svidio, iako ga je odradio na kraju.