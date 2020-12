Danas počinje četvrta sezona legendarne serije 'Crno-bijeli svijet', a tim povodom u studiju 24sata gostovali su glumci iz serije, Sara Stanić (35) i Filip Riđički (34). Razgovor je moderirao glavni urednik 24sata, Goran Gavranović. Nova sezona 'Crno-bijelog svijeta' bavi se 1985. i 1986. godinom, a evo koji su ključni događaji iz tog perioda.

- Černobil, Univerzijada, Omladinski radio (radio 101) je aktualan u to vrijeme i još puno stvari - rekao je Riđički.

On je u seriji utjelovio Kipu, dok Sara glumi Marinu, a njih dvoje su se zaručili krajem treće sezone. Otkrili su kako je bilo snimati seriju za vrijeme pandemije korona virusa.

- Super mi je svaka prilika u kojoj možemo govoriti kako je ekipa bila izvrsna i odgovorna i kako je divno čudo da smo mi to izveli bez ijednog oboljelog s obzirom na to da imamo glumaca koji idu preko granice, imamo puno starijih glumaca, preko 200 ljudi je prošlo kroz set, tako da ću ovo pamtiti kao jedno od snimanja s najvećim pritiscima i nekako najuspješnijim, 'proklizali' smo kroz to izvrsno - ispričala je Stanić.

- Imali smo jako puno sreće da nitko nije bio zaražen i općenito bolestan. Da je netko uopće imao temperaturu, ne bi ga pustili na set tako da tih cijelih tri mjeseca nitko nije došao s fibrom - dodao je Riđički.

Objasnili su kako se nova sezona snimala kada je završio prvi lockdown.

- Brojke zaraženih su tada bile smiješne, 30-50 na dan, ali bilo je 'opako' mjerenje temperatura tijekom svakog dolaska na set. Puno češće smo dobivali svoj prostor kako ne bismo bili u kontaktu s drugima. Baš se pazilo i produkcija je tu pokazala kako je ozbiljno shvatila taj izazov - govori Filip.

Sara kaže da joj je izvrsna moda iz osamdesetih koju fura u seriji, od haljina i hlača do tenisica i torbica.

- Da sam malo vitkija, ušla bih u maminu vjenčanicu, ali stala mi je desna noga unutra tako da nije prošlo - poručila je kroz smijeh.

Filipa je pak najviše impresionirala scenografija, odnosno rekviziti.

- Pisaće mašine su mi uvijek bile kul, stari telefoni, stvari koje danas ne možeš kupiti ni da hoćeš - rekao je.

Između njih dvoje će i u ovoj sezoni biti trzavica iako će postati supružnici.

- Kipo je kriv i u tom novom zapletu - kaže Sara.

- Kipo od prve sezone bježi od odgovornosti, ne želi se pomiriti sa svojim godinama - priznaje Filip.

Govore kako su seriju snimali 12 sati dnevno, a Stanić priznaje da je i u stvarnosti zovu Marina jer joj je to prva veća uloga na televiziji. Otkrili su i koji će celebritiji zaigrati u seriji.

- Gobac se pojavljuje i super odrađuje svoj posao. Mogu samo reći da je bio fantastičan, snimati s njim je beskrajno lako jer čovjek valja foru za forom i snimanje brzo proleti. Poprilično je dobar, svoj je, jako je prirodan glumac. Osim njega, tu je i Duško Ćurlić, Davor Meštrović, Dražen Siriščević, Alemka Lisinski, nemojmo zaboraviti i Marinu Perazić - ispričali su.

Sara kaže da je i prije bila fascinirana osamdesetima.

- Većinom zbog muzike i kazališta koje je u to vrijeme cvjetalo, manje zbog nuklearnih katastrofa - rekla je i dodala kako jedna od prvih stvari koje se sjeća dok je bila mala je černobilska katastrofa.

Filip govori kako mu je super zanimljivo to što su se vratili na snimanje s velike pauze kao da se ništa nije dogodilo.

- Mi smo ušetali na set kao da je jučer snimljena zadnja scena iz treće sezone jer smo se našli svi, kužimo se, volimo se, cijenimo se svi jako, vjerujemo si - ističe.

Evo što kažu kako izgledaju pripreme za snimanje: garderoba, frizura, šminka itd.

- Ako počinjemo u 7:00, ja sam u 5:30 na setu - govori Sara, a Filip dodaje kako je muškarcima nešto lakše i da uvijek nosi istu periku. Za kraj je otkrio kako će gledatelji večeras imati priliku pogledati scenu obiteljske večere koju su snimali čak 12 sati.

- Zato što je u toj sceni deset ljudi - objasnio je, a Sara je priznala da joj je najveći problem u toj sceni bila knedla koju su jeli cijeli dan.

- Hvala što ste uz nas već četiri divne sezone - zaključio je Riđički.