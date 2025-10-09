Obavijesti

BOOGALOO 10.10.

Filip Riđički najavio veliki koncert Like Kolorado: "Veselimo se publici i vibri"
Foto: Zvonimir Ferina atelier FERINA ZAGREB

Nakon što su prošle godine ispunili Vintage Industrial Bar, a u travnju rasprodali i AKC Attack, Lika Kolorado u Boogaloo dolaze s još većim koncertnim ambicijama. Nastupaju u petak, 10. listopada.

Ovoga petka, 10. listopada 2025., na pozornicu kluba Boogaloo stupa jedan od najistaknutijih domaćih indie rock bendova – Lika Kolorado, a večer će dodatno obogatiti posebne gošće, mladi i perspektivni ženski bend Linija 109.

Nakon što su prošle godine ispunili Vintage Industrial Bar, a u travnju rasprodali i AKC Attack, Lika Kolorado u Boogaloo dolaze s još većim koncertnim ambicijama i svojom jedinstvenom glazbenom pričom. Njihov posljednji studijski album „Sateliti u orbiti“ sada je dostupan i u LP izdanju, koje će obožavatelji moći nabaviti i na koncertu.

Publiku očekuje presjek dosadašnjeg rada benda – od prepoznatljivih favorita poput „Smiješ zaurlat“ i „Kontura“, pa sve do novih pjesama s aktualnog albuma, uključujući singlove „Bubanj, ljubav“, „Majka djevojčica“ i „Jedva čekam da odem“. Pjevač benda, Filip Riđički, otkrio je za 24sata što publika može očekivati na koncertu.

- Nikad nas nije bilo toliko na bini. Ovaj put, s nama su cure iz zbora/projekta Coda, zatim Sebastian na klavijaturama i Jura Borić na trubi, po mom broju to je devetoro ljudi, što je super je je Boogaloo dovoljno velik za sve nas na pozornici. Presjek svih albuma, veselimo se publici, i vibri, i možda najvećem našem koncertu do sad - komentirao je pjevač i glumac.

Kao predgrupa nastupa zagrebački ženski bend Linija 109, osnovan 2022. godine. Njihov alt rock zvuk obogaćen je elementima post rocka, shoegazea i indie rocka, a već su nastupale u brojnim zagrebačkim klubovima, kao i u Kninu, Valpovu, Šibeniku i Dubrovniku. Tri godine zaredom bile su dio festivala srednjoškolskih bendova Superval, a koncertnu sezonu ove godine obogatile su nastupom na INmusic festivalu.

Do sada su objavile dva singla – „Čas“ i „Plaža“, a trenutno rade na svom prvom EP-u. Publika u Boogaloo-u imat će priliku uvjeriti se zašto se o njima sve više priča.

Ako ste Liku Kolorado već gledali, znate da vas čeka večer ispunjena emocijama i sirovom energijom. Ako niste – sada je pravo vrijeme da se priključite njihovoj glazbenoj orbiti, u kojoj svaka pjesma i svaki refren postaju zajednički trenutak s publikom.

Organizator koncerta je Dostava zvuka, a ulaznice nabavite u sustavu Entrio i u Dirty Old Shopu. Cijena ulaznica u pretprodaji je 13 eura, dok će na dan koncerta biti 15 eura.

