Filip Rudan predstavio je novi singl: 'Pjesma je kompleksna, i sam se nekada izgubim u njoj'

Mladi glazbenik i dobitnik nagrade Porin za Novog izvođača godine, Filip Rudan predstavio je novu autorsku pjesmu. Singl 'Girl With The Brown Puppet' dolazi uz prateći spot koji otvara vrata u glazbenikov kreativni svijet.

- Pjesma je prilično kompleksna - i sam se izgubim u njoj, na dobar način. Kad sam ju skladao – jednostavno sam pustio da me instrumentalni dio vodi, a melodija je iz mene izvukla i pomalo apstraktan, a opet poetičan tekst - kaže Filip Rudan koji, kao i na prethodnim singlovima, potpisuje glazbu i stihove.

Za razliku od dosadašnjeg rada s kojim se predstavio, 'Girl With The Brown Puppet' nešto je brža i dinamičnija što mu je bio novi izazov, a zanimljivost nosi i samo ime pjesme:

- Nisam želio da singl nosi još jedan u nizu običnih naziva pa sam, slušajući drag mi bend, dao mašti na volju. Super mi je sjeo uz pjesmu, neočekivano je, a čini mi se - i intrigantno - rekao je.

- Pjesma 'Girl With The Brown Puppet' je dobar primjer ostvarivanja i razvijanja autorovih ideja, koje su sve samo ne uobičajene i ziheraške - komentirao je producent singla Niko Nobilo odlično dočaravši Filipovu posvećenost detaljima i odvažnost da napravi nešto drukčije:

- Već je dobro poznato da je Filip hipertalentiran, no što duže radimo zajedno otkrivam nove slojeve njegovih kvaliteta, a jedna koja me posebno dojmila je njegova hrabrost. S jedne strane on zna što hoće, a s druge strane, ne boji se istraživati i eksperimentirati i tu se posebno slažemo. Privilegija je raditi s istinskim umjetnikom kao što je Filip Rudan i nevjerojatno se veselim njegovom prvom albumu kao i nastavku razvoja njegove karijere.

- Pjesma dotiče i neku moju stranu koju još nisam pokazao. Kao i svi, ponekad se nađem u situacijama gdje nešto ne mogu izraziti riječima, a srećom imam glazbu koja dolazi da to popuni. Rekao bih da je ova pjesma zapravo baš to – pokazatelj emocije koju ne mogu drukčije izraziti niti opisati, gotovo kao metafizika. Zbog toga mi 'Girl With The Brown Puppet' posebno puno znači - zaključuje mladi pjevač i gitarist koji punom parom radi na novom singlu i pjesmama za album.

Nobilo, osim produkcije, supotpisuje aranžman s Ivanom Oreškovićem dok iza masteringa stoji Mischa Janisch (Sunshine Mastering).

Uz singl dolazi i službeni video uz čije je snimanje povezana zanimljiva anegdota. Naime, inicijalna vizualna priča koji prati pjesmu zamišljena je drugačije, no gotovo istovremeno s početkom snimanja pojavio se nevjerojatno sličan spot s gotovo jednakim scenama i atmosferom. Singl je tako, spletom okolnosti - s izmjenama u zadnjem trenu, drugom lokacijom snimanja i novim scenarijem – dobio posve novu dimenziju koja gledateljima omogućuje da zavire u glazbenikov kreativni svijet.

- Spot ne nosi specifičnu poruku, nego prikazuje Filipov proces stvaranja glazbe - od melodije do teksta, kako to obično biva u njegovoj sobi ili tijekom šetnje. Fotografije koje se simbolično pojavljuju u bljeskovima, zamišljene su kao 'blic ideje' koje mu prilikom rada na novoj glazbi pripomognu u traženju i odabiru pravih riječi ili nota - objasnila je producentica i scenaristica Tara Turopoljac koja je, počevši od same ideje, osmislila kompletnu vizualnu komponentu te je, uz organizaciju snimanja, sudjelovala u svim segmentima produkcije.

Uz Taru Turopoljac, kreativni tim koji stoji iza spota čine redatelj Ivan Maračić i Luka Vidović koji potpisuje montažu i dizajn vizuala te o još jednoj suradnji kažu:

- Drago nam je što smo ponovno radili s Filipom jer vjerujemo u njega kao glazbenika i sretni smo da smo njegovu glazbenu viziju pretvorili u video koji isprepleten s fotografijama priča jednu posebnu priču.

Snimatelj i direktor fotografije Sandro Sklepić ujedno je autor fotografije koja krasi naslovnicu singla.

